Desobediència sí, però no atemptat a l'autoritat

El jutjat ha condemnat un conductor que va saltar-se el toc de queda i va intentar fugir quan va trobar-se amb un control de la Policia Municipal de Girona. Els fets van passar el 20 de desembre a la nit, a la rotonda que entronca la C-65 amb l'entrada a la ciutat per l'Avellaneda. L'infractor s'enfrontava a 4 anys de presó per atemptat a agent de l'autoritat.

La fiscalia sostenia que l'acusat va accelerar de cop amb intenció d'atropellar un caporal. La sentència, però, conclou que en realitat volia "fugir del lloc" i que el policia va poder apartar-se. Ho fa partint del que va dir l'acusat, a qui ha defensat l'advocat Jordi Colomer, però també en base al relat del caporal. Per això el condemna a 1.440 euros de multa per desobediència greu.

Els fets que ara el jutjat ha sentenciat van passar la nit del 20 de desembre de l'any passat. L'acusat, que ara té 39 anys, conduïa un cotxe on també hi anava el seu oncle. Tots dos s'estaven saltant el toc de queda imposat arran de la covid-19.

Poc després de les onze de la nit, quan el cotxe enfilava l'entrada de Girona, es va trobar amb un control de la Policia Municipal. Els agents s'havien situat a la rotonda inferior que hi ha sota la C-65, i que des d'allà entronca amb l'accés a Girona pel Mas Gri.

Segons sostenia la fiscalia, quan el caporal i l'agent que feien el control li van donar l'alto, fent-li senyals lluminosos amb la llanterna, el processat va "accelerar de cop" en direcció al caporal. "Va haver de saltar per aconseguir apartar-se i evitar que l'atropellés", relatava l'acusació pública.

El cotxe va aconseguir fugir del control, però no va anar gaire més enllà. Perquè al cap de pocs metres, i després d'una persecució, l'acusat va aturar ell mateix el cotxe. I poc després, la policia els va detenir –i denunciar- tant a ell com al seu oncle.

Per aquests fets, la fiscalia acusava el processat d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat. L'infractor és un home colombià de 39 anys amb antecedents. Després del judici, el ministeri públic va sol·licitar que se'l condemnés a 4 anys de presó. Demanava també que la pena se substituís per l'expulsió del territori estatal durant deu anys.

"Cap altra cosa que no fos fugir"

El Jutjat Penal 2 de Girona, que és qui ha jutjat el cas, conclou però que el conductor no va voler atropellar el caporal. No només partint d'allò que l'acusat va declarar al judici, sinó també del què va relatar el mateix policia.

Durant la vista oral, el caporal va admetre que s'havia hagut de tirar a terra, però que sota la rotonda hi ha dos carrils de circulació, que el voral és ample i que l'acusat "no volia anar per ell" sinó que la seva intenció era "esquivar-lo". També va relatar que quan li van fer la prova d'alcoholèmia a l'infractor, aquest va donar positiu.

Per la seva banda, l'acusat va explicar que s'havia posat "nerviós", perquè a més d'incomplir el confinament nocturn per la covid-19, tenia el carnet de conduir caducat. L'home també va sostenir que "mai" va tenir intenció d'atropellar el policia, sinó que allò que volia era saltar-se el control.

En base a aquestes declaracions, i també tenint en compte que el lloc on es feia el control era "espaiós" i tenia "un voral ample", la sentència afirma que no es pot concloure que l'acusat volgués atropellar el caporal. "És cert que quan va accelerar, això va provocar que l'agent s'apartés del cotxe de manera instintiva, però en cap moment ha quedat acreditat que l'acusat no pretengués cap altra cosa que no fos fugir del lloc", subratlla el jutjat.

Per això, la sentència absol l'acusat del delicte d'atemptat amb mitjà perillós. El condemna, això sí, per un de desobediència greu. Li imposa una multa de 1.440 euros i l'adverteix que, si no paga la sanció, se l'enviarà a presó durant quatre mesos.