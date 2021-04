Estudiants ocupen el rectorat de la UdG contra «la crisi educativa»

Estudiants de la Universitat de Girona (UdG) van aconseguir concertar una reunió avui amb el rector, Quim Salvi, després d'ocupar ahir durant tot el dia el rectorat per reclamar un compromís ferm contra «la crisi educativa». Convocats pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC), van penjar pancartes davant l'edifici de les Àligues, i van entrar al pati, amb la intenció de no marxar fins que se'ls escoltés.

L'objectiu era que els rectors signin el manifest batejat com a ´Compromís contra la crisi educativa', que conté cinc demandes. Entre elles hi ha equiparar preus entre graus i màsters, remunerar totes les pràctiques i impulsar protocols feministes «efectius». «L'ocupació és una eina de pressió, però també una oportunitat per reclamar als rectors que es posin al nostre costat», va assegurar una portaveu del SEPC. Una protesta que també va tenir lloc a la Universitat de Barcelona, amb el mateix objectiu de fer pressió perquè els rectors signin el document.

Al final del dia, van valorar l'ocupació d'«útil» perquè havien pogut mantenir una reunió amb la vice-rectora d'Estudiants, Laura Vall-llosera, a qui li van poder entregar el manifest amb els cinc punts. A més, també van aconseguir una reunió per avui amb el mateix rector, Quim Salvi, per traslladar-li les peticions. Ho qualifiquen de «primer pas» per assolir les seves peticions, que qualifiquen «de mínims», però van deixar clar que «no pararem» de fer convocatòries i accions fins a aconseguir que se'ls escolti.

Debats i protesta

A les deu del matí, una vintena d'estudiants convocats pel SEPC van penjar dues pancartes a la façana del rectorat. «Rectorat ocupat. Rector, signa el compromís contra la crisi educativa» i «Rector, signa el compromís», eren els lemes que es podien veure a banda i banda de l'arcada d'accés a les Àligues. Després, els estudiants van entrar al pati i van clavar enganxines a les parets. S'hi podia llegir la frase «Sou responsables #crisieducativa. Aquí es vulnera el dret a l'educació».

Els estudiants van mantenir-se al pati del rectorat de la UdG, amb la voluntat de reunir-se amb el rector, Quim Salvi. Al llarg del matí, els estudiants van muntar debats i també s'hi van quedar a dinar. Tot i això, una portaveu del sindicat, la Mar, va admetre que aquest cop no s'hi quedarien a passar la nit perquè les restriccions per la pandèmia ho impedeixen.

Només d'entrar al pati del rectorat, els estudiants ja van fer una primera protesta. Es van repartir pel pati –guardant distàncies per la covid- i van exhibir folis on s'hi recollien els cinc compromisos del manifest. D'entrada, reclamen que s'equiparin els preus dels màsters i els graus. Exigeixen també que les pràctiques es remunerin de manera «obligatòria», així com que s'impulsi un pla de xoc «contra l'emergència lingüística» i s'impulsi l'ús del català a les aules. El quart punt reclama que els rectors donin suport a l'absolució de tots els encausats per defensar la universitat pública. I el cinquè, que s'impulsin «protocols feministes efectius» que incloguin també la revisió de plans docents.

«És el vostre torn»

Abans dels debats, la portaveu del SEPC va llegir un manifest. «Rectors, és el vostre torn!», va dir, interpel·lant directament al de la UdG, Quim Salvi, perquè signés el manifest per lluitar contra la «situació límit que viu la universitat». «L'ocupació d'avui és una mesura de pressió, però també ha de servir com una oportunitat per potenciar un model d'universitat pública; amb això, volem demanar als rectors que es posin al nostre costat», va reclamar. «Fem una crida al conjunt d'estudiants de la UdG i també a la ciutadania perquè es mobilitzin, i ens ajudin a construir l'educació que volem», va dir.