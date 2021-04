Front comú contra el nou ramal de la MAT

Generalitat i ajuntaments han decidit fer front comú contra la proposta de ramal de la MAT entre Santa Coloma de Farners i Riudarenes que l'Estat ha inclòs a la planificació energètica fins al 2026. Han presentat una al·legació conjunta on s'oposen al traçat que preveu una línia aèria de 17 quilòmetres que creui les Guilleries, i on reclamen tenir en compte la taula de treball tècnica que analitza les necessitats i alternatives al projecte. «És un tema complex i demanem que se'ns deixi seguir treballant, encara que ara tinguem veu però no vot», diu el secretari d'Empresa, Joaquim Ferrer. Mentrestant, des de No a la MAT informen que s'han presentat 1.500 al·legacions en relació a aquest ramal.