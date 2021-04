La Generalitat preveu aixecar dilluns vinent el confinament comarcal

La consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va assenyalar ahir que el dilluns 26 d'abril, «si les dades epidemiològiques acompanyen», Catalunya podria aixecar el confinament comarcal. Budó no va voler, no obstant, confirmar el que el programa de TV3 Planta Baixa donava ja per fet: que el confinament comarcal s'acaba dilluns i que el Procicat ara havia de valorar quin tipus de mobilitat aplica, si limitada a les vegueries o a les regions sanitàries, dues de les opcions que ja estaven sobre la taula. Una altra opció, apuntava Planta Baixa, és que es permeti la mobilitat per tot Catalunya. El programa també va avançar que es descarta per ara que bars i restaurants puguin ampliar horari. Budó tampoc va manifestar-se sobre aquest punt.

En la seva compareixença en roda de premsa, Budó sí que va dir que entre avui i demà s'anunciaran les noves restriccions que s'aplicaran a partir de dilluns. «Si les dades es consoliden a la baixa, això podria comportar mesures de reobertura de la mobilitat». Entre aquestes mesures, com ja va publicar aquest diari, resta la possible decisió d'un confinament per vegueries. D'altra banda, Budó va afirmar que reclamacions com el salconduit cultural també estan «sobre la taula» del Procicat.

Els indicadors epidèmics estan millorant a Catalunya, on en les últimes 24 hores ja baixa el nombre de persones hospitalitzades per covid-19 i els ingressos a les ucis, en un clar descens de la corba de la quarta onada. En aquest context, la consellera va assenyalar ahir que «si les dades consoliden aquesta estabilització i petita tendència a la baixa, això podria comportar la reobertura de la mobilitat», sense oferir més detalls. Va insistir, en tot cas, la consellera, que «no ha pres encara cap decisió». «En funció de les dades veurem si dilluns podem aixecar el confinament comarcal. És una mesura que està sobre la taula», va reiterar.

Budó va assenyalar que altres mesures que es plantegen, com el salconduit cultural, que permetria trencar el confinament per anar a un espectacle, s'estudiarà si s'apliquen o no en funció de si continuen vigents a partir de dilluns les restriccions a la mobilitat.

La fi de l'estat d'alarma

Pel que fa al final de l'estat d'alarma, que el Govern preveu per al 9 de maig, Budó va remarcar en roda de premsa que hi ha restriccions, com el toc de queda nocturn, que només es poden aplicar en aquest règim excepcional, per això va reivindicar la necessitat que les autonomies tinguin alternatives legals per establir aquestes limitacions si fos necessari. En tot cas, va demanar al Govern que la decisió de la fi de l'estat d'alarma s'adopti amb «criteris epidemiològics i no partint de criteris d'una campanya electoral a tocar –amb referència a les autonòmiques de Madrid–»: «Quan es prengui la decisió en ferm sobre l'estat d'alarma que no sigui perquè hi ha eleccions a la cantonada, sinó per criteris epidemiològics. I que no sigui una decisió unilateral i centralitzada, que es treballi i s'acordi al Consell Interterritorial», va demanar Budó.