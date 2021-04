El Govern espanyol vacunarà les forces de seguretat de l'Estat a Catalunya

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, va assegurar ahir que el Govern espanyol vacunarà contra la covid-19 les forces de seguretat de l'Estat a Catalunya. «És un col·lectiu que en una comunitat autònoma no ha tingut la resposta establerta en l'estratègia de vacunació acordada per tots els que formem el Consell Interterritorial de Salut», va dir ahir Darias. Segons la titular de Sanitat, els membres de les forces de seguretat estatals a Catalunya «no han estat vacunats en els termes en què sí que ho han estat a altres autonomies». La titular de Sanitat va manifestar que ja estan «realitzant les accions necessàries per dur-ho a terme pròximament» i estan «reservant vacunes». Darias va afirmar que va demanar «per activa i per passiva» a la consellera de Salut, Alba Vergés, que vacunés a agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil.

La ministra de Sanitat va afegir que no és admissible que les forces de seguretat de l'Estat a Catalunya estiguin per sota del percentatge de vacunació d'aquest col·lectiu a la resta de l'Estat i cal prendre la «determinació» per garantir-ho. La senadora d'ERC Mirella Cortès va respondre que, si la Generalitat no ha vacunat les forces de seguretat de l'Estat, és perquè està prioritzant la vacunació a persones majors de 60 anys.