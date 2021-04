L'alcalde de Palafrugell justifica que altres cops ja s'han fet obres sense llicència

L'alcalde de Palafrugell, Josep Piferrer Puig, justifica, segons afirma el partit municipal del PSC, que «altres vegades» ja s'ha dut a terme obres sense llicència al municipi, pel que fa a la denúncia que van presentar els socialistes per unes obres sense permisos al Tennis Palafrugell. Piferrer, segons informa el PSC, ha apuntat que les obres de la mesquita del poble també van realitzar-se «sense llicència». Els socialistes consideren «molt lamentable» la resposta de l'alcalde i diuen que no s'ajusta a la realitat, ja que s'oposen que les obres a la mesquita fossin sense permisos. «La mesquita tenia la seva llicència i la discussió estava en l'alça de la torre, però sempre amb llicència prèvia», assegura el regidor Juli Fernández en un comunicat emès.

El PSC especifica que, en el cas del Tennis i la pista de pàdel que també s'hauria construït de forma «il·legal», actualment no existeix llicència urbanística perquè «no es pot donar». «El govern no ha fet tot el possible per evitar les obres», opinen. «En el cas de les obres al Tennis, ara propietat privada, tenint ordre d'enderroc no ha estat executada, i en el cas de la pista de pàdel hi ha únicament una ordre de suspensió, però l'obra està acabada i inaugurada i sense ordre d'enderroc», segueix Fernández. Tanmateix el PSC apel·la a la «passivitat» del govern per «no haver executat les seves resolucions».

D'altra banda, pel que fa a la pista de pàdel, el partit municipal diu que en el moment de ratificar la suspensió de les obres el govern «hauria d'haver requerit a la propietat privada que en el termini de dos mesos presentés la sol·licitud de llicència en aplicació de la normativa urbanística». Cosa que, segons asseguren, no han fet.

En darrer lloc el partit socialista es pregunta si el govern no estarà esperant a l'aprovació definitiva de la modificació puntal del POUM per «posteriorment legalitzar les obres».