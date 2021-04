Pren possessió la nova síndica de greuges de Palamós

Fina Camós, la nova síndica municipal de greuges de Palamós, va prendre possessió ahir en el decurs de la sessió del ple municipal i donant relleu a David Sagrera després de cinc anys.

La nova síndica municipal de greuges, de 65 anys, és llicenciada en farmàcia i des de l'any 1986 ha estat vinculada professionalment a la Fundació Hospital de Palamós-SSIBE, com a cap del Servei Farmàcia fins a 2017, i d'on aquest mes de març deixa d'exercir definitivament la seva activitat professional per jubilació. Durant els anys que ha exercit la professió de farmacèutica hospitalària ha compaginat i complementat aquesta tasca amb l'activitat docent en l'àmbit farmacèutic o en la gestió de serveis en atenció primària, socials i hospitalaris. Fina Camós és autora de diverses publicacions en revistes de la professió i ha participat com a ponent en congressos i jornades. A més ha format part del voluntariat educatiu que promou el consistori.