Sanitat descarta endarrerir les segones dosis de les vacunes de Pfizer i Moderna

El Ministeri de Sanitat ha decidit no prorrogar l'interval entre la primera i la segona dosi de les vacunes de Pfizer i Moderna, segons va assenyalar ahir el secretari de Salut Pública de Catalunya, Josep Maria Argimon. Així doncs, la Comissió de Salut Pública va acordar ahir continuar administrant les segones dosis de les vacunes contra la covid-19 tal com marca cada farmacèutica, de manera que descarta espaiar els temps per poder immunitzar el major nombre de persones. D'aquesta manera, i si el Consell Interterritorial d'avui es pronuncia en el mateix sentit, les segonse dosis s'administraran en 21 dies en el cas de Pfizer i 28 dies per a Moderna. En el cas d'Astrazeneca, són 12 setmanes.

Argimon va qualificar de «mala notícia» aquesta decisió. Argimon, ferm defensor d'allargar segones dosis de les tres setmanes actuals fins a vuit, va conèixer la decisió en el transcurs de la roda de premsa telemàtica que cada dimarts realitza per informar de l'estat de l'epidèmia i de la vacunació a Catalunya. «No s'ha aprovat aquest interval ampliat de dosi; crec sincerament que és una mala notícia», va lamentar.

Argimon va remarcar que països veïns com Itàlia, França, Alemanya i el Regne Unit han optat per l'estratègia d'allargar segones dosis, alguns dels quals «amb incidències menors» que Espanya.

«Al Regne Unit, que per Nadal, gener i febrer estaven que no podien aguantar més a les UCIs, ara tenen la meitat de mortalitat que a Espanya; què volen que els digui, sincerament és un mala notícia», va valorar.

Abans de conèixer la decisió, Argimon havia estimat que, en cas de retardar segones dosis a 8 setmanes, tots els catalans majors de 47 anys estarien vacunats a final d'aquest mes de juny amb almenys una primera injecció.