Els Agents Rurals denuncien dues persones pel cas del cangur de Roda de Ter

Els Agents Rurals han resolt el cas del cangur que el 12 de febrer passat va passejar-se pels carrers de Roda de Ter (Osona) per sorpresa dels veïns. No va causar danys però va obrir molts interrogants sobre la seva procedència. Després d'indagar durant un mes i mig, finalment han denunciat dos germans que tenen dues hípiques a Roda de Ter i a Llagostera. El primer, que és a qui se li va escapar, se l'ha denunciat per no evitar-ho i l'altre, per no tenir declarat la finca de Llagostera com a nucli zoològic. Ja se li havia obert un avís per no tenir-ho en regla feia un temps. Des del cos lamenten la falta de col·laboració dels dos germans, que fins i tot van donar-los pistes falses, i diuen que s'hagués resolt abans i amb menys esforços.

Misteri resolt. El cangur petit o ualabi que va passejar-se una estona pels carrers de Roda de Ter (Osona) el 12 de febrer passat provenia d'una hípica d'aquest municipi. Els Agents Rurals han aconseguit treure'n l'entrellat després d'un mes i mig d'indagacions i pistes falses. La primera hipòtesi que van investigar va ser l'explicació que, falsament, els va donar el propietari de la finca d'aquest municipi. Segons els va dir en aquell moment, el ualabi no era seu i deuria haver sortit d'un camió que uns dies abans li havia portat uns cavalls procedents d'una hípica de Palma de Mallorca.

Els Agents Rurals van contactar amb aquesta hípica i l'empresa de transports, que era alemanya, per comprovar-ho. Però per sorpresa seva, tots dos van assegurar que no hi tenien res a veure i ho van poder demostrar amb documentació. Descartada aquesta hipòtesi, la investigació es va centrar en uns vídeos on apareixien cangurs petits en una finca de Llagostera. Els agents van constatar que era el germà del propietari de la finca de Roda de Ter i van anar-lo a visitar.

Segons detalla el cap regional dels Agents Rurals a la Catalunya Central, Jaume Torralba, un cop allà van descobrir que tenia un altre ualabi i altres animals exòtics. El propietari de la finca, que no tenia declarat l'espai com a nucli zoològic tot i tenir la col·lecció d'animals, els va explicar que havia tingut tres ualabis i que li havien cedit des d'un centre de Vallromanes (Vallès Oriental). En algun moment, havia traslladat un dels exemplars a la finca del seu germà, que és el que es va escapar. En aquell moment de la visita, però, ja n'havia retornat dos (dues femelles que estaven prenyades) a la finca originària.

El següent pas va ser visitar aquesta finca per comprovar la versió. Un cop allà, segons detalla Torralba, el propietari els va confirmar la cessió, tot aportant la documentació, i també van comprovar que en aquest cas ho tenia tot en regla i en bones condicions.

Multes d'entre 100 a 2.000 euros

Un cop aclarida la procedència, els Agents Rurals van denunciar l'home de Roda de Ter per no haver evitat la sortida de l'animal. S'enfronta a una sanció d'entre 100 euros i 400 euros i, segons el responsable del cos, la llei obliga també a avisar l'administració per la pèrdua de l'animal. "Podria haver causat un accident amb les conseqüències que tots sabem", remarca.

Pel que fa a l'altre germà, se l'ha denunciat per no tenir declarat l'espai com a nucli zoològic. S'enfronta a una multa d'entre 401 euros i 2.000 euros i es dona el cas que els Agents Rurals ja l'havien avisat per no tenir-ho declarat nucli zoològic i fins ara no havia fet els tràmits pertinents. Són sancions incloses en la Llei de protecció d'animals.

Des dels Agents Rurals lamenten les informacions falses i la falta de col·laboració dels dos implicats. "Si se'ns hagués informat de bon començament tot hauria sigut més fàcil i amb conseqüències diferents", afirma Torralba. En total, han hagut de destinar agents de tres comarques i també el servei d'un traductor per l'empresa de transports. El Departament de Territori i Sostenibilitat haurà de decidir finalment quines són les sancions.