Baixa participació en la votació dels Pressupostos Participatius d'Olot

Els veïns del sector nord d'Olot ja han decidit els projectes que es desenvoluparan enguany amb els Pressupostos Participatius. La votació, que va fer-se de forma telemàtica durant 10 dies, ha recollit 1.071 vots. De les 7.866 persones que podien participar de la votació (majors de 16 anys empadronats al sector comprès entre els barris Morrot, Benavent, Sant Cristòfor -Mas Bernat, Hostal del Sol, Sant Francesc, Eixample Popular, Sant Ferriol, El Firal i Pla de Baix), un total de 265 persones van participar de la consulta. Representa el 3,37% de les persones que estaven cridades a votar. Aquestes podien escollir tants projectes com volguessin fins a esgotar el pressupost de 100.000 euros.

Finalment, dels onze projectes finalistes dels tercers Pressupostos Participatius d'Olot, se n'han seleccionat quatre: Activem els barris per a la consciència mediambiental (166 vots, pressupost de 10.000 euros); Barris accessibles per a tothom (149 vots, pressupost de 40.000 euros); La cultura als barris (147 vots, pressupost de 20.000 euros), i Locals socials de qualitat per als barris (124 vots, pressupost de 10.000 euros).

A les quatre propostes escollides, s'està estudiant com incloure'n una cinquena. Es tracta del projecte «Donem vida a la plaça de Sant Francesc», que, amb 112 vots i un import de 40.000 euros, ha quedat fora de les actuacions seleccionades. Faltarà analitzar quina actuació es podrà realitzar amb els 20.000 euros que han quedat disponibles de la partida.