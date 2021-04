Compte enrere: dos mesos per a la «jubilació» del bisbe Pardo

Relleu al bisbat de Girona. El bisbe de Girona, Francesc Pardo, complirà 75 anys el proper 26 de juny, de manera que, tal com marca el dret canònic, haurà de posar el seu càrrec a disposició del papa Francesc

El proper 26 de juny, el bisbe de Girona, Francesc Pardo, farà 75 anys, i, tal com estableix el dret canònic, haurà de posar el seu càrrec a disposició del papa Francesc. Si el pontífex accepta la renúncia -que tot apunta que serà així-, s'iniciarà llavors el procés de relleu al capdavant del bisbat de Girona, que no té un «tempo» determinat. Pardo seguirà al capdavant del Bisbat gironí fins que es nomeni el seu substitut, i fa uns mesos ja avançar que la seva intenció, un cop «jubilat», és quedar-se a viure a Girona (tot i que és originari de Torrelles de Foix, a l'Alt Penedès), ajudar el seu successor i donar un cop de mà a les parròquies.

L'Església catòlica, doncs, tindrà dues places per cobrir a Catalunya en els propers mesos. Fa pocs dies, es va fer públic que el fins ara bisbe de Terrassa, Josep Àngel Saiz Meneses, es convertirà en nou arquebisbe de Sevilla. Per tant, al relleu al bisbat de Girona -que ja estava previst- se li haurà de sumar el de Terrassa. En canvi, l'arquebisbe de Barcelona, Juan José Omella, nomenat el 2015 i que complia ahir 75 anys -i que, com és perceptiu, també ha hagut de posar el càrrec a disposició del Papa-, està previst que continuï com a mínim tres anys, fins el 2024, que és quan finalitza el seu mandat com a president de la Conferència Episcopal Espanyola (CEE).

Pardo va ser nomenat bisbe de Girona el 16 de juliol del 2008, tot i que no va ser ordenat bisbe fins el 19 d'octubre d'aquell mateix any, just a les portes de la festivitat de Sant Narcís.

Un dels principals reptes amb els quals s'ha trobat Pardo durant aquests més de dotze anys de bisbat ha estat el descens de les vocacions i l'envelliment dels capellans, ja que s'acusa una falta de relleu. Això ha obligat al Bisbat -i als preveres- a fer mans i mànigues per poder atendre les més de 380 parròquies que hi ha a la diòcesi, tot i que no es descarta que, en algun futur, algunes s'hagin d'acabar agraupant.

I de fet, aquest ajudar amb les parròquies és un dels motius que porten Pardo a voler quedar-se a Girona després de la seva jubilació, al servei del Bisbat i donant un cop de mà al seu successor en tot el que faci falta.