La Diputació dona ajuts per assolir els objectius de desenvolupament sostenible

La Diputació de Girona va aprovar per unanimitat, en el ple de dimarts, les bases reguladores de subvencions per al finançament de la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) de l'Agenda 2030 a les capitals de comarca i als municipis de més de 10.000 habitants de la demarcació. D'aquesta manera, es podran subvencionar propostes d'implementació dels objectius que incorporin la redacció d'un pla d'alineament de les polítiques locals del municipi amb els ODS i la formació (presencial o en línia) dels càrrecs electes i treballadors dels ajuntaments en Agenda 2030 i ODS.

D'altra banda, el ple també va aprovar (amb l'únic vot contrari de la CUP) el projecte de condicionament d'un tram de la carretera GIV-6219, que enllaça la C-31 entre Vilamalla i Siurana, i que ha generat diverses crítiques al territori. Tot i això, es va acordar estudiar amb l'Ajuntament de Siurana el tractament que cal donar al tram entre Baseia i Siurana, tot definint si cal canviar la consideració funcional d'aquest tram de via pública.

Finalment, el ple també va aprovar l'adhesió de la Diputació a la Fundació Municipalista d'Impuls Territorial (FMIT). Es tracta d'una entitat sense ànim de lucre formada per veus del municipalisme català, representants acadèmics i col·legis professionals que vol actuar com a «altaveu municipalista» la dinamització del territori. La CUP hi va votar en contra.