Enxampen en pocs dies set conductors molt beguts i drogats

Els Mossos d'Esquadra han enxampat en els últims dies set conductors molt beguts i drogats a la província de Girona, la major part dels quals durant el cap de setmana. Els agents de l'Àrea Regional de Trànsit (ART) els han denunciat penalment. Dels denunciats, n'hi ha sis que havien patit un accident.

Els sis conductors accidentats són homes, d'entre 24 i 45 anys i veïns de Palafrugell, Vall d'en Bas, Ribes de Freser, Sant Climent Sescebes, Camprodon i Malgrat. Tots ells van quedar acusats de ser els presumptes autors d'un delicte contra la seguretat viària amb l'excepció del de Camprodon, a qui van acusar de dos. Perquè, a banda de patir un accident quan anava sota els efectes de l'alcohol, també tenia el permís retirat per manca de punts.

El de Camprodon va ser, precisament, el primer accident que es va produir divendres cap a les set del vespre al carrer Monestir. El cotxe va sortir de la via i va xocar contra un habitatge. Quan van arribar els Mossos, van constatar que el conductor presentava simptomatologia de trobar-se sota els efectes de begudes alcohòliques. Després de comprovar que no estava ferit, li van fer la prova d'alcoholèmia i va donar un resultat positiu de 0,91 mg d'alcohol per litre d'aire expirat. A més, tenia el carnet retirat per la pèrdua dels punts.

El segon accident es va produir a la GIV-4011, a Ribes de Freser. Pels volts de les vuit del vespre, els Mossos van assistir el conductor d'una motocicleta accidentada en un revolt. Quan els agents van identificar-lo, van detectar que presentava signes d'anar begut. En fer-li la prova, va donar un resultat positiu de 0,73 mg/l.

L'endemà, els Mossos van denunciar un home de 23 anys, veí de Manlleu, per conduir sense haver obtingut mai el permís i per donar positiu en el test de drogues. Una patrulla que estava fent un control de pas a l'N-II, a Fornells de la Selva, va detectar un conductor que podria trobar-se sota els efectes de les drogues. Li van fer la prova de detecció de substàncies estupefaents i va donar un resultat positiu per consum de cocaïna i cànnabis.

Un altre del conductors accidentats que anava begut va ser enxampat el diumenge 18 a la tarda, a la carretera GIV-6026 a Pont de Molins. Els agents es van trobar un turisme accidentat i, quan li van fer la prova d'alcoholèmia al conductor, va donar un resultat de 1,21mg/l i es va negar a sotmetre's a la segona prova.

Un altre xofer begut va ser detectat cap a dos quarts de nou del vespre del mateix dia, quan els agents van ser avisats de l'accident d'un vehicle que feia virolles en un descampat de sorra al carrer Camp del Prat de les Preses. El conductor va perdre el control i va xocar contra un vehicle aparcat. Els Mossos li van fer la prova d'alcoholèmia al conductor novell i va donar 0,83 mg/l.

També el dia18, a dos quarts d'onze de la nit, a la carretera GI-641 a Torroella, els agents van socórrer el conductor d'un tot terreny que havia sortit de la via i havia bolcat. L'home va resultar il·lès, però els policies van veure que presentava clars símptomes d'anar molt begut. A la prova d'alcoholèmia va donar un primer resultat de 1,22 mg/litre d'aire expirat i es va negar a realitzar la segona prova.

Finalment, un home de 52 anys de Malgrat també ha estat denunciat penalment per haver begut. L'accident es va produir a Girona, en xocar un vehicle ?contra una senyal de trànsit. El conductor va resultar ferit lleu i els agents van veure que podria anar begut. Va donar 0,90 mg/l al test.