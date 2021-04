El Govern preveu obrir de nou la mobilitat a tot Catalunya a partir de dilluns

El Govern preveu que hi hagi mobilitat lliure per Catalunya a partir de dilluns, segons van confirmar diverses fonts de l'executiu. Les reunions del Procicat van continuar ahir i la decisió no es va donar per tancada al 100%, però, fins que acabin les trobades. Diferents veus del Govern ja van apuntar que s'aixecaria el confinament comarcal si les dades acompanyaven, com ara la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. S'havia parlat de vegueries o regions sanitàries, però el Govern opta de moment per un confinament perimetral de Catalunya. A més, també reobrirà la restauració dels centres comercials en el mateix horari que la resta, fins a les 17 hores.

Aquests seran els principals canvis que s'anunciaran previsiblement avui. La resta de restriccions quedaran bàsicament igual.

Pel que fa al toc de queda, de moment no sembla que es plantegi una ampliació, però sí que es posarà sobre la taula molt properament el fet d'allargar-lo, encara dins de la vigència del decret d'estat d'alarma.

El mateix secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat partidari de retirar el toc de queda com més aviat millor si les dades ho permeten.

Decisió «complicada»

D'altra banda, el cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, va apuntar que les dades epidemiològiques tenen una tendència a l'estabilització i va considerar que la decisió que ha de prendre el Govern sobre si modificar les actuals restriccions no és fàcil. Va afegir que s'ha comprovat que si s'afluixen les restriccions i no es prenen totes les mesures de seguretat els contagis poden pujar ja que encara no hi ha suficient grau d'immunització.

D'altra banda, va afirmar que el Govern espanyol ha volgut «cobrir-se les espatlles» amb la decisió de no endarrerir la segona dosi de la vacuna contra la covid-19. En declaracions a Catalunya Ràdio, el doctor va afirmar que la decisió presa dimarts té una explicació «garantista» seguint les fitxes tècniques dels vaccins però va assegurar que aquestes fitxes indiquen que hi ha un «interval» d'unes setmanes. «Hi ha dades científiques que diuen que és suficient», va afirmar. Per tant, Trilla va defensar que «hi havia un cert marge per allargar-ho» dins de les fitxes tècniques.

Vacunació «més lenta»

Trilla va valorar que no s'ha decidit espaiar aquesta segona dosi «de moment», ja que va recordar que les decisions poden canviar, com ja ha passat anteriorment. En tot cas, però, va afirmar que s'anirà «més a poc a poc» en arribar a més gent amb primera dosi però, per contra, qui rebi la segona estarà ja del tot immunitzat.

Va confiar també que no hi hagi polèmica amb la vacuna de Janssen, ja que va insistir que els riscos de posar-se el vaccí són «d'una magnitud absolutament inferior» a contraure la covid-19.

Respecte a l'evolució de la vacunació a Catalunya, el 40,4% de les persones d'entre 70 i 79 anys tenen la primera dosi de la vacuna. En el cas dels majors de 80, el percentatge frega el 90%, i el 40% té la pauta completa. El 20,7% de la població ha rebut la primera dosi i el 7% està totalment immunitzat. Només tenint en compte els majors de 16, el 24,3% té la primera punxada i el 8,3% la pauta completa.

Pel que fa als altres col·lectius, tenen la primera el 94,8% de les persones institucionalitzades; el 81,1% del personal de residències; el 84,1% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 62,7% de l'altre personal sanitari; el 84,8% dels grans dependents; el 30,7% de les persones d'entre 66 i 69 anys; el 64,3% dels treballadors essencials, i el 51,4% del grup d'entre 60 i 65.

Pel que fa a la pauta completa, la tenen el 92,6% de les persones institucionalitzades; el 77,1% del personal de residències; el 77,9% del personal d'atenció primària i hospitalària; el 10,7% de l'altre personal sanitari; el 74% dels grans dependents.