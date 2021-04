Lloret, Palafrugell i Sant Feliu de Guíxols, on més pugen els casos

Tot i que la majoria d'indicadors de contagi s'han estabilitzat els darrers dies, en la darrera setmana s'ha notat encara un repunt de positius a la Regió Sanitària de Girona. Si s'analitzen les dades detalladament, hi ha algunes Àrees Bàsiques de Salut que destaquen per l'ascens destacat de casos en una setmana. És el cas de Lloret de Mar, on els infectats han crescut de forma considerable i en una setmana s'ha passat de 79 a 129 positius (+50). Paral·lelament, els principals indicadors del municipi també han experimentat un increment plausible. Ahir el risc de rebrot era de 665 punts i era el més elevat entre les ciutats gironines de més de 20.000 habitants. A més, estava en cinquena posició a Catalunya. També cal tenir present que dins l'àrea bàsica de Lloret de Mar s'hi inclou Tossa de Mar, municipi que també ha experimentat un creixement de casos.

Seguidament, el contagi a Palafrugell també és elevat. En la darrera setmana, s'han sumat 59 positius, 36 més que la setmana passada. Finalment, a Sant Feliu de Guíxols els casos han augmentat fins a 76, 36 més que la setmana passada. Segons el portal de dades de Salut Pública, a tots dos municipis també ha crescut el risc de rebrot i està entre els més elevats de Catalunya.

Altres àrees bàsiques on també hi ha hagut un augment significatiu de casos són: Girona 4- Taialà i Girona 1- Santa Clara.

Per altra banda, també hi ha hagut àrees de salut amb descensos de casos importants. Aquests són els casos d'Olot, on s'han diagnosticat 90 positius, 42 menys que la setmana anterior i Roses, amb una davallada de 36 casos.

Cal tenir present que aquestes dades són bastant baixes en comparació a les registrades mesos anteriors, és per això que també són molt variables i d'una setmana a l'altra poden canviar bastant.

Si una àrea bàsica de salut presenta un increment de casos igual o superior a 10 casos durant la darrera setmana es marca en taronja, si l'increment és igual a 30 o més casos es marca en vermell, ja que la situació és de més gravetat.

Creixement de casos global

D'altra banda, respecte a la situació epidemiològica de Girona, els casos van pujar un 21% respecte al dia anterior i van tornar a superar el llindar de 200. També es van registrar dues defuncions. Seguidament, els principals indicadors de contagi es van mantenir pràcticament igual. D'una banda, el risc de rebrot va pujar un punt i la velocitat de propagació del virus va créixer una centèsima. Els ingressats per coronavirus van baixar però hi havia un crític més.

Finalment, a Catalunya la pressió assistencial va seguir baixant, tot i que es van sumar més de 2.000 positius i 16 morts.