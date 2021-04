El Trueta reprèn l'activitat quirúrgica de tardes per la millora epidemiològica

La millora de la situació epidemiològica va permetre obrir dilluns i dimarts d'aquesta setmana dos dels quatre quiròfans de cirurgia programada de tarda, és a dir, que ja es va recuperar el 50% de la programació habitual de tarda i, des d'ahir, s'han obert els altres dos quiròfans pendents i ja s'opera al 100%.

El tancament de l'activitat quirúrgica programada de tarda es va fer la setmana passada per l'augment de pacients crítics amb coronavirus, ja que professionals d'infermeria de l'àrea quirúrgica donen suport a l'atenció d'aquests pacients. En tot moment es prioritza la cirurgia no demorable.

Més ingressats a Palamós

D'altra banda, segons l'informe setmanal dels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), en els darrers set dies hi ha hagut 126 ingressos dels quals els que tenen coronavirus suposen el 15%. El nombre d'ingressos es manté respecte les últimes setmanes però en les dues últimes, s'ha comprovat que el percentatge que té coronavirus s'ha incrementat. Segons el darrer informe, l'hospital té 29 pacients ingressats amb el virus, que suposa el 29% del total.

A l'hospital de Palamós, les visites a les plantes d'hospitalització continuen restringides, arran del brot detectat fa tres setmanes. Malgrat que no ha sortit cap pacient positiu des de llavors a les plantes d'hospitalització on hi ha pacients amb PCR negativa a l'ingrés, s'ha decidit continuar sense visites ja que ha augmentat la transmissió comunitària.

Pel que fa a Palamós Gent Gran, hi ha sis pacients amb coronavirus ingressats a la planta d'aïllament. També segueixen restringides les visites a les unitats sociosanitàries (llarga estada, mitja estada polivalent i trastorns cognitius).