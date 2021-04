Accelera el ritme de segones dosis i creixen els immunitzats de més de 80 anys

Des que va començar la campanya de vacunació a la Regió Sanitària de Girona, aviat farà quatre mesos el, el ritme d'administració de primeres dosis solia ser bastant més elevat que el de segones. Això es deu, principalment, al període de temps que ha de transcórrer entre els vaccins, que és més o menys llarg depenent del tipus de companyia farmacèutica. Ahir, però, aquesta dinàmica va canviar i per primera vegada el nombre de segones dosis va superar el de les primeres.

En total, se'n van posar 5.252 de segones i 3.299 de primeres. Un dels principals motius és que ja han passat més de tres setmanes des de l'inici de la vacunació amb Pfizer a persones de 80 o més anys i gairebé nou de cada deu gironins d'aquesta franja d'edat ja tenen el primer vaccí. És per això que la majoria de vacunes ja s'estan destinant per a segones dosis en aquest col·lectiu. Segons la darrera actualització de Salut, ahir ja hi havia gairebé la meitat de persones de 80 anys o més immunitzades (49%). El ritme a la resta de col·lectius que ja estan rebent les segones dosis està més estancat tot i que els percentatges són molt elevats. Hi ha un 92,8 d'usuaris de residències, un 70,5% de treballadors de residències, un 79,1% del personal d'atenció primària i hospitalària i un 72,9% de persones amb dependència que ja tenen les dues dosis.

Nou rècord a Catalunya

D'altra banda, els equips de vacunació van vacunar fins ahir a Catalunya un total de 2.215.286 dosis de vacunes contra la covid-19, de les quals en un dia se'n van inocular 101.435 dosis, un nou rècord diari. D'aquesta manera, un 24,7% dels catalans majors de 16 anys ja ha rebut una dosi de la vacuna, dels quals un 8,7% ja han completat la pauta de dues dosis.

Amb els més de dos milions de dosis posades fins dimecres un 21% del total de la població catalana ja ha rebut una dosi -un 24,7%, sense comptar als menors de 16 anys- i un 7,7% ja ha completat la pauta d'immunització.

Segons les dades del Departament de Salut facilitades ahir, dimecres es van inocular 101.435 dosis, superant per primera vegada les 100.000 injeccions posades en un només dia, de les quals 26.208 van ser primeres dosis i 75.227 segones.

Aquesta setmana han arribat a Catalunya de 193.050 dosis de Pfizer, 56.700 d'AstraZeneca i 24.000 de Janssen -que són monodosis-que estaven paralitzades i que ja van començar a inocular-se des d'ahir.

Del total de dosis administrades des del passat 27 de desembre a Catalunya, 1.636.558 han estat primeres inoculacions, de les quals s'ha beneficiat el 21% de la població, i 578.728 han estat segones dosis, que s'han posat al 7,4% del cens.

Primeres dosis de Janssen

Finalment, les primeres 24.000 dosis de Janssen van arribar dimecres a Catalunya i ahir a la tarda es van començar a administrar a centres d'atenció primària de Barcelona.

En una roda de premsa telemàtica per explicar l'aixecament d'algunes restriccions per contenir el coronavirus, la consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar que les dosis de Janssen rebudes es van repartir entre alguns CAPs de Barcelona i que «s'administrarien a la tarda».

La consellera va recordar que aquesta vacuna, la quarta autoritzada a Espanya contra la covid-19 i que té l'avantatge de ser de dosi única, es destina al col·lectiu d'entre 70 i 79 anys d'edat, combinant-la amb Pfizer.

La consellera Vergés va celebrar l'arribada d'aquesta nova vacuna, amb la confiança que, sumada a l'increment de lliuraments que preveu de Pfizer -serien 280.000 dosis la setmana vinent-, acceleri la cobertura de la vacunació a tot Catalunya, sobretot entre persones més grans de 70 anys, un dels col·lectius més vulnerables.

Es tracta de la quarta vacuna autoritzada després de Pfizer, Moderna i AstraZeneca.