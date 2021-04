Catalunya donarà a partir de dilluns el tret de sortida a la desescalada

A partir de dilluns s'aixecarà el tancament perimetral i no caldran controls com el de la foto.

A partir de dilluns s'aixecarà el tancament perimetral i no caldran controls com el de la foto. ANIOL RESCLOSA

La bona evolució de les dades epidemiològiques de la pandèmia a Catalunya ha portat el Govern a iniciar una desescalada que, a més d'aixecar el confinament comarcal per a permetre la llibertat de moviments (no condicionada a la bombolla de convivència) per tot el territori, contempla una flexibilització de les restriccions en l'àmbit de l'educació. Així, a partir del dilluns 26 d'abril es recupera al 100% la presencialitat a les classes de l'educació postobligatòria, és a dir, batxillerat i formació professional. En aquests nivells fins ara hi havia semipresencialitat, de manera que els alumnes combinaven alguns dies de classes presencials i d'altres de classes virtuals. També decau el límit de dues bombolles de convivència en les reunions socials, tot i que es manté el màxim de sis persones (sense un màxim de bombolles).

A més, es permet ja l'obertura de bars i restaurants situats en centres comercials (amb el mateix horari que la resta de la restauració, de 07.30 a 17.00 hores), reobrir tots els comerços sense limitacions de superfície i ampliar del 30% al 50% l'aforament en gimnasos i en llocs de culte. Els consellers de Salut i Interior, Alba Vergés i Miquel Sàmper, van donar ahir els detalls de les noves mesures en una roda de premsa. Unes mesures que entraran en vigor dilluns i es mantindran durant una setmana, fins al 3 de maig.

Estabilització de l'epidèmia

Vergés va valorar que, tot i que les ucis estan en el llindar de 500 pacients amb Covid-19 (494 aquest dijous, «moltíssim»), hi ha una «estabilització» en la situació epidemiològica, fet que ha portat a «flexibilitzar algunes mesures, amb precaució, a poc a poc». Per la seva banda, Sàmper va apuntar que «la temperatura estacional ens porta un nou paradigma», però va recordar que cal actuar «amb responsabilitat».

En aquest sentit, el conseller va instar a evitar totes les interaccions que no siguin imprescindibles. «Tinguem encara una mica més de paciència durant un mes o dos», va demanar. També Vergés va demanar donar «temps» a l'estratègia de vacunació. «Si les dades són bones, el Govern fa passos cap endavant. Ho estem fent des del febrer», va precisar la consellera. També va afegir que dilluns arrenca una «prova pilot» de la vacunació a la Fira de Barcelona, com a gran vacunòdrom. No començarà encara la vacunació massiva allà, sinó que es tracta de comprovar que «funcionen bé els circuits».

D'altra banda, Salut va anunciar que la setmana que ve iniciarà un sistema de cribratge en aquelles localitats en què «per criteri de vigilància epidemiològica es consideri oportú», segons va explicar el secretari general de Salut, Marc Ramentol. (Més informació a la pàgina 2).

Ramentol va considerar «precipitat» a Catalunya que les persones vacunades deixin d'usar mascaretes, una cosa a què va donar via lliure ahir el Centre Europeu de Control i Prevenció de les Malalties. «Hi ha gairebé 500 persones a les UCI i la taxa vacunal encara no és suficient. No és el moment de posar el debat sobre la taula encara», va dir Ramentol. (més informació a la pàgina 6)

Presencialitat a l'educació

El 14 d'abril, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, ja va explicar que havia demanat al Procicat que tan aviat com els indicadors epidemiològics milloressin s'aixecarien les limitacions a la presencialitat en batxillerat i cicles formatius. En aquest últim àmbit, el professorat reclamava també el retorn a la normalitat, ja que la no presencialitat ha afectat negativament les pràctiques d'aquests alumnes.

Segons ha pogut constatar aquest diari, ja hi ha un bon nombre d'escoles, tant públiques com concertades, que després de les vacances de Setmana Santa havien reprès la presencialitat. Fins ara, en l'àmbit de l'educació a Catalunya, la presencialitat a les escoles estava limitada per a les etapes d'infantil, primària i secundària. En l'àmbit universitari, des del 8 de març es permet la presencialitat amb un 30% de l'aforament. És cada universitat la que decideix com distribueix aquest 30% d'aforament.