França alerta que bloquejarà l'accés dels ramats de Llívia a les pastures de Les Bulloses

Les autoritats franceses impediran el pas de les vaques dels ramaders de Llívia pel territori administrat per aquest estat durant la transhumància, a primers de juny, època en què els animals són pujat a les pastures de Les Bulloses. L'argument per prohibir-ho és sanitari, en aplicació de la normativa europea que impedeix la mobilitat del bestiar positiu d'IBR (rinotraqueitis bovina infecciosa) tot i haver estat vacunat prèviament. Fins i tot, tampoc no hi haurà guies pels animals que donin negatiu en la prova vírica i que, prèviament, també hagin estat vaccinats. Davant d'aquesta circumstància, els ramaders de Llívia s'han mobilitzat per reclamar una solució a una situació sobrevinguda i de la qual ningú els havia alertat amb antelació.

La primera de les gestions feta pels ramaders ha estat reunir-se amb els responsables polítics de l'Ajuntament de Llívia i del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, en una trobada telemàtica que ha tingut lloc aquesta setmana a la sala de plens del consistori llivienc aquesta setmana. A la trobada hi ha assistit una representació dels ramaders de Llívia, la coordinadora territorial a l'Alt Pirineu i Aran del DARP, Núria Fontanet, i veterinaris i tècnics comarcals del DARP. També hi han estat presents l'alcalde de Llívia, Elies Nova, i el regidor d'Hisenda, Josep Ramon Rotllant.

L'Ajuntament de Llívia ja ha demanat dia i hora per entrevistar-se amb el Cònsol de Límits del Ministeri d'Exteriors del govern espanyol i també es faran gestions amb el Ministeri d'Agricultura, segons han explicat des del consistori en un comunicat. Nova s'ha compromès davant dels ramaders que es faran totes les gestions possibles per trobar una solució al conflicte. Una solució provisional podria ser l'aplicació d'una moratòria per aquest any. Però se sap que aquest període no serà suficient i, de fet, els ramaders reclamen més temps per facilitar que es pugui sanejar el bestiar en la mesura que disposa la norma europea -del 15 de juliol de 2004-.

El mes de juny, els ramaders de Llívia -com ho fan molts altres pagesos de la resta dels municipis de la Cerdanya que, a diferència dels de l'enclavament, no tenen aquest problema- pugen el bestiar a les pastures de Les Bulloses, forest que és propietat del municipi de Llívia. Aquesta és una activitat que s'ha fet any rere any i durant segles, adquirida per uns drets històrics que s'han mantingut al llarg del temps. Per aquest motiu, la prohibició causa un perjudici econòmic per a les famílies pageses de la localitat cerdana.