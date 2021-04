La Garrotxa justifica l'exclusió de Terra Viva per no complir els requisits

El Consell Comarcal de la Garrotxa justifica l'exclusió de l'associació Terra Viva del nou contracte en la protectora d'animals perquè no es complien els requisits establerts. Aquest dimarts, l'entitat que fa nou anys que gestiona el servei a la comarca va anunciar que estava estudiant emprendre mesures legals per haver-los deixat fora del procés de forma intencionada. A més, l'associació Terra Viva també va denunciar que la protectora d'animals de la Garrotxa estava «sobresaturada» i tenien unes instal·lacions «precàries». En un comunicat enviat als mitjans de comunicació, el Consell Comarcal afirma que va avisar «en diverses ocasions» a l'associació Terra Viva que no complia els requisits i això impedia seguir en el procés de licitació pública. Concretament asseguren que l'entitat no complia amb l'eina Sobre digital.

Tanmateix, al comunicat l'organisme comarcal recorda que en el plenari del mes de març es va aprovar una modificació de crèdit de 154.054 euros que es destinarà a les millores de les instal·lacions de la recollida i custòdia d'animals abandonats a la Garrotxa. A més, també van sumar-hi 70.000 euros més del PUOSC que el Consell Comarcal també destinarà a millorar les instal·lacions. Per altra banda, el Consell Comarcal de la Garrotxa ha desmentit que hagin exclòs de forma intencionada l'associació Terra Viva del nou concurs públic per gestionar la protectora d'animals. Des de fa nou anys que Terra Viva era la responsable de fer aquest servei a la comarca i ara en quedarà fora.