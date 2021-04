Girona és la dissetena província amb més morts d'accidents de trànsit el 2021

La província de Girona és la dissetena amb més morts d'accident de trànsit a les carreteres d'aquest 2021. Les dades públiques de la DGT (Direcció General de Trànsit) mostren que fins a 20 d'abril hi ha hagut cinc víctimes mortals a la xarxa viària gironina. Una xifra que és inferior a 16 zones més de l'Estat.

La província amb més mortalitat és la de Madrid amb 20 víctimes mortals, seguida de la de Barcelona (12) i per les de Múrica i la Corunya, on hi ha hagut 11 morts en pràcticament quatre mesos de 2021. En canvi, les províncies de Segòvia i Guadalajara així com les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla són les dues úniques àrees d'Espanya on no s'han registrat víctimes mortals en sinistres viaris fins al dia 20 d'abril.

A tot l'Estat fins a 237 persones han mort a conseqüència d'un accident de trànsit fins al 20 d'abril. En total hi ha hagut 223 sinistres mortals, 14 més que l'any anterior quan hi va haver el mateix nombre de morts durant el mateix període estudiat.

Dos vianants morts

A Girona, les cinc morts han tingut lloc en cinc accidents de trànsit. En el mateix període de l'any passat, hi va haver sis morts en cinc accidents de trànsit. La major part dels morts del 2021 pertanyen als col·lectius vulnerables. Són quatre víctimes mortals i han estat un motorista, un ciclista i dos vianants en carreteres. De fet, el darrer accidents de trànsit mortal ha estat protagonitzat per un vianant.

Un home va morir el 13 d'abril a la nit atropellat per un cotxe a la Nacional II antiga a Figueres. La víctima encara no està identificada i els Mossos de Trànsit estan pendents dels resultats d'unes proves per comprovar si és la persona d'uns 30 anys que sospiten. I és que tot i que no duia documentació al damunt, sí que li van trobar un paper amb una citació judicial. Aquest document sí que tenia el nom d'una persona, que se sospita que podria ser el finat.