Girona, Figueres i Salt, les ciutats amb més veïns vivint a l'estranger

Girona, Figueres, Salt i Blanes són les quatre localitats gironines que tenen més veïns vivint a l'estranger, segons les dades publicades ahir per l'Idescat. En total, a la província hi ha 30.449 persones que estan registrades com a habitants a l'estranger, tal com ja va avançar l'INE fa unes setmanes. La xifra ha crescut un 144% en els últims deu anys, ja que l'any 2011 n'hi havia 12.456.

La capital, Girona -que també és la ciutat més poblada de la demarcació- és el municipi que té més dels seus veïns residint en algun país estranger: en total, es tracta de 5.645 persones, que suposen un 18% de tots els nascuts a la demarcació que viuen en altres països. En segon lloc es troba Figueres: la capital altempordanesa té 2.400 persones vivint en altres països, el que representa un 7,88% del total. A continuació es troba Salt, amb 1.724 residents a l'estranger (5,66%) i Blanes, que en té 1.686 (5,54%). Tot seguit hi ha Olot, amb 1.454 persones originàries del municipi però que viuen en altres països (4,78% del total), Palafrugell (1.218 persones, un 4%), Lloret de Mar (1.203 persones, el que suposa un 3,95%) i Roses (1.132 veïns, un 3,72%). Tanquen la llista dels deu municipis que tenen més gent vivint a l'estranger Sant Feliu de Guíxols (1.108 persones, el que representa un 3,64%) i Palamós, amb 803 persones (2,64%).

Malgrat que l'emigració de gironins cap a altres països s'ha incrementat exponencialment al llarg dels últims anys, es va frenar (tot i que no va deixar de créixer) al llarg de l'any passat, durant la pandèmia. A 1 de gener de 2021 s'havien registrat només 1.986 noves inscripcions de gironins a l'estranger, mentre que a 1 de gener de 2020 havien estat 2.804 i, el primer dia de 2019, se n'havien sumat 2.808.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, el nombre de catalans residents a l'estranger es va situar, a 1 de gener de 2021, en 340.514 persones, el que representa un increment de 9.325 persones i un increment anual del 2,8%, la xifra més baixa des de 2009, inici de la sèrie.

Les limitacions de mobilitat

Segons assenyala l'Idescat, la limitació de la mobilitat internacional arran la pandèmia de la Covid-19 ha suposat un alentiment significatiu del creixement del nombre de catalans residents a l'estranger, circumstància que també es detecta a les comarques gironines. Durant el 2020, hi va haver 19.173 noves inscripcions de catalans als registres consulars, que corresponen a les altes produïdes per emigració a l'estranger, naixement, nacionalització i omissió, un 31,8% menys que el 2019. Per primer cop van baixar els inscrits a Sud-Amèrica.

En canvi, França és el principal país de residència dels catalans a l'estranger. Concretament, es tracta de la primera destinació per als residents de la Vall d'Aran i 32 comarques més, encapçalades per la Cerdanya (48,2%) i l'Alt Empordà (46,7%).

En general, totes les comarques i Aran han incrementat el nombre d'inscrits a les oficines consulars, excepte l'Alt Urgell i el Pallars Sobirà. Els augments més alts en valors absoluts es registren al Barcelonès (3.501 persones), al Vallès Occidental (761), al Baix Llobregat (659) i al Vallès Oriental (566). En termes relatius destaquen el creixement del Moianès (6,4%), el Montsià (6,3%) i la Garrotxa i el Solsonès, ambdues amb un creixement del 6,2%.

Pel que fa als municipis amb més de 1.000 residents a l'estranger, els de major creixement han estat Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Palafrugell i Salt. En canvi, els que han registrat un creixement més baix (per sota del 12%) de residents a l'estranger són Sant Cugat del Vallès, Roses, Barcelona i Vilanova i la Geltrú.