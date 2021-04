Els interins arriben amb comptagotes a Trànsit de Girona

La Direcció General de Trànsit (DGT) ha convocat un nou procés selectiu per contractar examinadors de trànsit de caràcter interí. A la prefectura de Girona està previst que s'incorporin dues persones d'aquestes noves places. En total, s'han convocat 60 llocs de treball per tot Espanya.

Segons la DGT, aquests seran uns nomenaments, per excés o acumulació de tasques i tindran una durada de sis mesos però se'ls tindrà en una borsa de treball per dos anys. Les places es repartiran en funció de les necessitats en 38 prefectures provincials. En el cas de Girona, en seran dos.

Aquesta nova convocatòria se suma a la publicada el passat mes de març de 35 places totals. De les quals, dos també són per Girona. Per tant, està previst que es puguin incorporar quatre examinadors interins a conseqüència d'aquests processos selectius. Segons la DGT, aquestes noves places «incrementen els esforços que està fent l'Organisme per reforçar la plantilla en aquelles Direccions que més ho puguin necessitar», informa en una nota.

Cal recordar, com publicava Diari de Girona, fa pocs dies que la DGT de Girona compta amb 24 efectius i 27 places vacants. És a dir, que hi ha més vacants que treballadors efectius. La dels examinadors n'és una, però també a les oficines de la prefectura.