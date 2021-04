La mortalitat pel virus a Girona baixa un 35% el darrer mes

Els beneficis de la vacunació contra la covid-19 s'han fet notar especialment entre la població d'edat avançada i, per tant, més vulnerable. Un dels més evidents és la forta davallada de la mortalitat arreu de Catalunya, una realitat anunciada pels experts des de fa setmanes. Concretament, a la Regió Sanitària de Girona, des del mes de febrer que el nombre de morts ha anat baixant considerablement.

Primerament, el descens es va produir als geriàtrics, centres on el departament de Salut va començar a vacunar. Progressivament i a mesura que s'ha anat vacunant la població general de més de 60 anys i amb elevats graus de dependència, el descens de mortalitat s'ha anat estenent a més franges d'edat.

Des de mitjans de març fins a mitjans d'abril, Salut ha notificat 59 defuncions per coronavirus, 34 menys que el mes anterior, quan se'n van produir 92. Per tant, Girona ha experimentat una davallada de mortalitat del 36%. A més, tenint en compte el nombre de defuncions diàries, el màxim de les darreres setmanes es va produir el 7 d'abril i el 21 de març amb un total de 5. En canvi, el mes anterior, el màxim va ser de 9 morts, el 16 de febrer.

Per altra banda, com a dada destacada d'ahir, de les quatre morts notificades per Salut a Catalunya, tres van tenir lloc a Girona. Respecte a la resta de dades, els principals indicadors de contagi segueixen estabilitzats. El risc de rebrot va créixer dos punts fins a 359 i la velocitat de propagació del virus, una centèsima fins a 1,12.

El nombre de positius va seguir pujant, ahir Salut en va notificar un 10% més. Finalment, van tornar a pujar els ingressats però van baixar els hospitalitzats crítics. Segons la darrera actualització n'hi ha 48. Lloret, Sant Feliu de Guíxols i Palafrugell continuen sent les ciutats gironines de més de 20.000 habitants amb el risc de rebrot més alt.

Millora assistencial

Finalment, a Catalunya va seguir millorant la situació hospitalària ja que van baixar els ingressats i els crítics. Com a mala notícia, es va produir un increment destacat de positius i la positivitat en les proves segueix augmentant lleugerament. Tant el risc de rebrot com la velocitat de propagació del virus van baixar.