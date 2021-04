El Ripollès i la Cerdanya volen una flexibilització dels ajuts per la COVID

La Unió Intersindical Empresarial del Ripollès i l'Empresariat de la Cerdanya exigeixen una flexibilització del Reial Decret-Llei 5/2021, que regula els ajuts estatals a les empreses i autònoms afectats per la pandèmia. Tot i que la modificació de la normativa obre la porta a atorgar-los a nous sectors que inicialment quedaven fora, com ara les escoles d'esquí, els col·lectius empresarials exigeixen que, a l'hora d'atorgar-los, es facin amb celeritat. També reclamen que quedi fora de càlcul de la intensitat dels ajuts els números del primer trimestre de 2020. Els col·lectius ja han fet arribar les seves peticions a la Delegació del Govern a Girona.

Els col·lectius d'empresaris recorden els perjudicis que ha causat la pandèmia al Ripollès i la Cerdanya, agreujat amb el tancament perimetral que es va aplicar per les festes de Nadal. Josep Pascal, gerent de la Unió Intersindical Empresarial del Ripollès, aplaudeix la modificació de la norma, publicada al BOE al març i que, segons subratlla, permet a la Generalitat afegir altres sectors i per tant obre la porta a què nous puguin acollir-se, com ara el de les escoles d'esquí. L'altra gran canvi és que no s'exclogui a les empreses que van tancar el 2019 amb pèrdues i que es tinguin en compte també els balanços dels anys anteriors.

Des de les entitats recorden que la caiguda de la facturació ha estat «molt greu» al Pirineu. Per aquesta raó, malgrat els canvis, comparteixen que els darrers acords són encara insuficients i exigeixen més modificacions. El president d'Empresariat Cerdanya, Francesc Armengol, alerta que tot i que serà la Generalitat la que acabi definint els sectors empresarials que es poden acollir als ajuts, la quantitat global serà la mateixa. «És un greuge important», ha lamentat.