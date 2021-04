El SEM allarga dos mesos el contracte amb Ferrovial per l'augment de trucades

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha aprovat una contractació d'emergència del 061 a l'actual responsable del servei, l'empresa Ferrovial, davant del gran increment de trucades de la pandèmia, que han esgotat abans del previst els diners del contracte actual. El SEM va iniciar a mitjan febrer un procediment negociat d'urgència per a la gestió del 061, una solució temporal mentre preparava la nova licitació, però l'augment ha estat tan gran que no pot esperar que es resolgui. El contracte d'emergència és fins que es desplegui el nou servei, previst pel juny, amb un import màxim de 3,8 MEUR. El 061 ha passat de gestionar 5.000 trucades al dia a tenir-ne pics de prop de 26.000, sobretot per dubtes de les vacunes i de com programar cita.

Tot i que el SEM va obrir el 23 de febrer un procediment negociat per imperiosa urgència per al 061 Salut Respon, ara s'ha vist obligat a fer una contractació d'emergència de l'actual adjudicatària, és a dir, a allargar-ne el contracte de forma extraordinària fins que es desplegui el nou servei.

Segons els terminis administratius del procés de contractació pública, es preveu que l'empresa guanyadora del procediment d'urgència iniciï el servei durant el juny, indiquen fonts del SEM. En aquest procediment, el SEM va convidar set empreses a participar-hi.

Aquests procediments s'han hagut d'iniciar per l'increment de la demanda del 061 derivada de la pandèmia de la covid-19, que ha fet que l'activitat prevista al contracte inicial, que va comença el setembre del 2018, hagi estat molt superior i s'hagi esgotat el pressupost establert, que finalitzava a l'octubre d'aquest any.

El SEM preveu que aquest volum de trucades es mantingui elevat.