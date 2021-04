Girona suma vuit morts i els crítics tornen a augmentar

El laboratori territorial de Girona on s'analitzen les proves PCRs en una imatge d'arxiu.

La Regió Sanitària de Girona va registrar ahir vuit noves defuncions per coronavirus. És la xifra més alta de víctimes mortals comptabilitzades en tres setmanes, quan se'n van notificar 15 el 3 d'abril. Amb aquestes, el total de morts a la demarcació s'enfila ja fins a les 2.069 des de l'inici de la pandèmia, de les quals 1.111 s'han produït a hospitals o centres sociosanitaris, 282 en residències, 178 en domicilis i 498 no estan classificades per falta d'informació.

La xifra d'ahir no significa, però, que totes aquestes defuncions hagin tingut lloc en un sol dia, sinó que el recompte oficial de Salut s'ajusta a mesura que van arribant notificacions de les funeràries. Si analitzem la retrospectiva diària, el 16 d'abril és quan n'hi ha hagut més amb un total de quatre. D'altra banda, el 14 i 20 d'abril se'n van sumar tres. Malgrat tot, Girona continua sense superar el llindar de cinc defuncions diàries, tal com explicava dijous aquest diari i, per tant, la reducció de mortalitat és cada vegada més evident en comparació a mesos anteriors.

En línia paral·lela, el nombre de crítics va tornar a pujar ahir i va arribar de nou a la cinquantena. Com a contrapunt, es va produir una forta davallada d'hospitalitzats i ahir n'hi havia 175, dotze menys.

Respecte als contagiats, es van notificar 257 casos nous, una xifra pràcticament igual a la del dia anterior. Amb aquests, el total acumulat des de l'inici de la pandèmia és de 68.972 positius. Durant la darrera setmana s'han dut a terme 17.751 proves PCR i 4.886 testos d'antígens a les comarques gironines, dels quals ha donat positiu un 6,95%.

Indicadors estables

Pel que fa als indicadors que mostren l'estat de la pandèmia, el risc de rebrot va pujar 7 punts, i se situa en 366. En canvi, la velocitat de propagació del virus (Rt) es troba en 1,10, dues centèsimes per sota que el dia anterior. També està per sota de la setmana anterior, quan era de 1,24. En canvi, ha pujat respecte al període anterior la incidència acumulada dels darrers catorze dies, que es troba en 327,72 casos per cada 100.000 habitants, mentre que en el període anterior era de 295,13.

La mitjana d'edat de les persones afectades és de 36,79 anys, i un 50,25% dels positius són dones.

Seguidament, tres ciutats gironines de més de 20.000 habitants es mantenen entre les deu catalanes amb el risc de rebrot més alt. Es tracta de Sant Feliu de Guíxols (715), Palafrugell (704) i Lloret de Mar (654). Palafrugell, a més, té la segona Rt (taxa de propagació del virus) més alta de Catalunya i se situa en 2,64. Aquest paràmetre avalua la capacitat d'infectar d'una persona contagiada.

Quant a la incidència acumulada dels darrers dies, Olot se situa en segona posició amb 567,54 per cada 100.000 habitants. Cal tenir present que la setmana passada s'hi va fer un cribratge massiu del qual en van sortir setze casos.

Millora a Catalunya

A la resta de Catalunya, es van notificar fins a 15 noves defuncions, amb les quals el total acumulat puja ja fins a les 21.739. En paral·lel, es van comptabilitzar 2.220 nous positius, de manera que el total és de 628.995 des de l'inici de la pandèmia. Durant la setmana s'han fet 139.973 proves PCR i 45.497 testos d'antígens, de les quals el 6,2% ha donat positiu.

El risc de rebrot va anar a l'alça ja que es van sumar 12 punts més però la velocitat de propagació del virus (Rt) va baixar una centèsima. La incidència acumulada de casos dels darrers catorze dies va pujar de nou i la positivitat va baixar lleugerament.