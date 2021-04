Un grup de motoristes agredeix una parella en una finca de Joanetes

Els Mossos d'Esqudara investiguen l'agressió que va patir una parella el cap de setmana passat en una finca de Joanetes. La dona ha fet públics els fets a les xarxes socials i demana ajuda per identificar els autors.

El motiu que va desencadenar l'agressió va ser que els dos joves -de 25 i 28 anys-, segons asseguren i han denunciat a la policia, és que van recriminar al grup de quatre motoristes que passaven per la finca familiar que és propietat privada i que a més, es troba dins d'espai protegit.

Un dels motoristes, segons expliquen, va fer caure la noia quan va veure que li feia fotos i finalment, va colpejar la seva parella després que intercedís. Ambdós van necessitar atenció sanitària. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria d'Olot estan investigant l'agressió després d'haver rebut la denúncia de la parella. De moment no s'han localitzat els agressors però estan indagant per saber qui poden ser.

La dona ha denunciat els fets a la xarxa Instagram, en un post titulat «Ajuda, Agressió», on relata la situació que van viure el diumenge 18 d'abril al migdia. Demana que aquelles persones que puguin tenir informació s'hi posin amb contacte a través d'un missatge directe al seu perfil.

Més presència de motoristes

Aquest fet arriba després de setmanes amb denúncies veïnals i d'associacions que vetllen pel territori de la presència de motoristes en zones protegides i espais naturals. En el cas de Joanetes, segons relaten els joves, anaven amb motos de motocròs i per corriols. Una pràctica prohibida i que s'ha vist augmentada arran de la pandèmia en els espais naturals. Això ha suposat al mateix temps, un increment de controls dels Agents Rurals i denúncies. Concretament, com informava l'ACN fa uns dies, els Agents Rurals van interposar 484 multes per infraccions d'aquest tipus durant el 2020, un 12% més que el 2019.

El cas però de Joanetes ha acabat amb una agressió, una situació de violència. En els fets es van desencadenar cap a dos quarts d'una del migdia de diumenge passat, com relata Blanca, l'afectada en el seu post i com va explicar a la policia. Ella i la seva parella estaven a prop del Salt del Roure a Joanetes i «dins la propietat privada de la meva família». En aquell moment, es van trobar a quatre motoristes que baixaven per un corriol i en veure'ls els van fer aturar. Relata que els van dir que no podien passar per allà amb la moto en ser propietat privada i espai natural protegit.

«Us juro que us rebento el cap»

A partir d'aquí és quan va començar a pujar de tot la situació, segons Blanca. «El primer motorista em va contestar de molt males maneres, dient que feia uns dies que havia fet 60 anys i que feia més de 40 que passava per allà, i que jo no era ningú per dir-li si podien passar per allà o no, i va decidir ignorar el que jo li deia i seguir circulant» . Veient la situació, va decidir fer-los fotos.

Això encara va encendre més els ànims, segons denuncia, ja que un d'ells s'hi va encarar perquè esborrés la foto però ella s'hi va negar. «Em va empènyer i em va tirar a terra. La meva parella es va posar al mig per intentar evitar que em tornés a agredir. Aleshores es va encarar amb ell, el va agafar del coll, el va tirar a terra, el va agredir amb cops de puny, va agafar un dels troncs que es veu a la foto, el va aixecar enlaire i ens va amenaçar dient-nos: "O cardeu el camp d'aquí o us juro que us rebento el cap!"». La situació semblava no tenir fi, segons el relat de la jove, perquè no volien marxar, però després, «de molts insults», els motoristes «van agafar les motos i van marxar». La parella ha denunciat els fets als Mossos i demana ajuda per trobar els agressors.