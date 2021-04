El TAV entre Girona i Barcelona, «disparat» abans de la pandèmia

Mobilitat. L'any 2019 -just abans que la pandèmia ho fes saltar tot pels aires, inclosa la mobilitat ferroviària-, el corredor d'alta velocitat entre Girona i Barcelona va consolidar el seu lloc com el de mitja distància més utilitzat de tot l'Estat, creixent fins i tot un 1,7% respecte a l'any anterior. En total, van utilitzar aquesta línia 2,05 milions de passatgers, la major part dels quals amb la tarifa Avant d'alta velocitat.

Abans que la pandèmia de la Covid-19 ho fes saltar tot pels aires -inclosos els viatges en tren-, la línia ferroviària Girona-Barcelona estava experimentant un creixement exponencial. Ja feia anys que es tractava del corredor de mitja distància més utilitzat de tot l'Estat (fins i tot més que el de Madrid-Toledo, que ocupa la segona posició), i les xifres de l'últim informe de l'Observatori del Ferrocarril a Espanya, que malgrat haver-se presentat fa poques setmanes recull encara les dades de 2019, així ho confirmen. Segons aquest informe, l'any 2019 el corredor Girona-Barcelona es va confirmar com a líder a tot l'Estat amb un total de 2.055.212 viatgers, el que va suposar un increment de l'1,7% respecte l'any anterior.

La majoria de viatgers (concretament, 1.082.644) que van fer aquest trajecte van utilitzar el servei d'Avant, que és el més ràpid i econòmic. En aquest sentit, es va produir un increment del 7,74% en l'ús d'aquest servei, ja que l'any 2018 l'havien fet servir un total de 1.004.890 passatgers. D'altra banda, també hi va haver 90.808 viatgers que durant el 2019 van utilitzar la tarifa AVE. En aquest cas, l'increment va ser encara més important: d'un 18,39%, o el que és el mateix, unes 20.000 persones més, ja que el 2018 l'havien fet servir un total de 76.700 persones.

Es confirmava així un ascens continu en l'ús de l'alta velocitat des del 2013, any en què es va posar en funcionament els serveis d'Ave i Avant entre la capital gironina i la catalana. Tot i que l'arribada de la pandèmia, l'any passat, va suposar un bon sotrac, ja que la reducció de la mobilitat i la implantació del teletreball van reduir notablement l'ocupació dels combois (fet que va comportar també una reducció de freqüències), Renfe té previst recuperar la demanda a partir del mes de juny amb l'entrada en funcionament d'Avlo, que seran tarifes d'alta velocitat però a preus «low cost».

Però mentre que l'ús de l'alta velocitat -pandèmia a part- no ha deixat de créixer entre els usuaris gironins, la xifra de passatgers que opta per agafar un tren de mitja distància per anar de Girona a Barcelona s'ha reduït. Així, durant l'any 2019 hi va haver 881.759 persones que van optar per agafar un mitja distància, el que significa un descens del 6% respecte el 2018, quan havien estat 938.357. En aquest sentit, l'impacte que ha tingut la línia del TAV en els mitja distància és evident, ja que l'any 2013, just quan es va inaugurar l'alta velocitat, els mitja distància entre Girona i Barcelona eren utilitzats per més d'un milió de persones l'any. Des de llavors, ia mesura que l'alta velocitat ha anat guanyant popularitat, l'ús dels mitja distància s'ha anat reduint de forma progressiva.

Però així com el corredor entre Girona i Barcelona va continuar guanyant passatgers l'any 2019, l'enllaç entre la capital catalana i Figueres va experimentar un lleuger retrocés, ja que va perdre un 0,9% dels viatgers que havia tingut l'any 2018, tot passant de 662.842 a 656.943 viatgers. Aquesta baixada va ser conseqüència del descens en l'ús dels serveis d'Avant i mitja distància, mentre que en canvi hi va haver un increment d'usuaris en la modalitat AVE.

Pel que fa a la ruta entre Girona i Figueres, va guanyar passatgers al llarg del 2019, tot registrant un increment del 2,1% respecte l'any 2018. En total, van utilitzar aquesta recorregut 548.833 persones, la immensa majoria de les quals (486.146) van optar per cobrir el trajecte amb un tren de mitja distància. En canvi, només n'hi va haver 62.688 que van utilitzar l'Avant.

L'èxit del corredor Girona-Barcelona fa que l'estació de Girona sigui la segona d'Espanya (dins la categoria d'estacions de mitja distància) amb una major afluència de passatgers anuals. El primer lloc va ser per a Barcelona-Sants, amb 5.674.805 viatgers, i Girona va ocupar la segona posició amb 3.448.258. En tercer lloc es va situar Madrid-Puerta de Atocha.

Després del corredor entre Girona i Barcelona, les rutes de mitja distància amb un major fluxe de viatgers durant l'any 2019 van ser Madrid-Toledo, amb 1.828.514 viatgers, l'enllaç entre Madrid i Valladolid, amb 1.527.893, Barcelona-Tarragona amb 1.244.729 i A Coruña-Santiago, amb 1.187.327 passatgers.