Territori licita el projecte per millorar «l'altra carretera de la Vergonya», a Sils

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació del projecte per eixamplar i millorar un tram de la carretera Gi-555 a Sils -també coneguda com «l'altra carretera de la vergonya» per la seva elevada sinistralitat- entre l'enllaç amb l'A2 i Vallcanera.

Segons ha informat el Govern català, el document ha de servir per definir les actuacions necessàries per eixamplar i ordenar els accessos de la carretera en un tram d'1,3 quilòmetres, i que compta amb una inversió estimada en prop de 2,9 milions d'euros. El Departament licita la redacció del projecte per un import total de 121.000 euros i els treballs tindran un termini de nou mesos d'execució.

De sis a deu metres

El projecte preveu eixamplar la carretera dels sis metres que té actualment fins als deu metres, amb una calçada formada per dos carrils de 3,5 metres i dos vorals d'1,5 cadascun.

A més, es preveu la construcció d'una passarel·la per a vianants i ciclistes que anirà en paral·lel a l'actual pas sobre l'autopista AP-7. L'actuació també inclou actuacions pel que fa a obres de fàbrica, elements de drenatge, senyalització vertical i horitzontal, barreres de seguretat i visibilitat als trams d'avançament i accessos.

Es tracta d'una actuació que té com a objectiu millorar la funcionalitat i la seguretat en el trànsit a la carretera GI-555 entre Sils i Riudarenes i que es complementa amb un altre projecte similar que el Departament té en redacció, la millora del tram des de l'accés a Vallcanera fins a l'enllaç amb la C-63.

En aquest cas, consisteix en una obra que abastarà 1,5 quilòmetres i que compta amb una inversió d'uns 2,1 milions d'euros, aproximadament.