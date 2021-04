«Quan es vacuni el 70% dels majors de 60 anys, baixarà la pressió al Trueta»

El cap del servei de medicina intensiva de l'hospital Trueta de Girona i el Santa Caterina de Salt, Josep Maria Sirvent, va afirmar dijous en una entrevista a Ràdio Vilablareix que la reducció de pressió assistencial «realment no es començarà a notar fins que es vacuni el 70% de persones de més de 60 anys, que són el col·lectiu més sensible». De fet, tant l'hospital Trueta com el Santa Caterina, darrerament estan experimentant alts i baixos tant d'hospitalitzats com de crítics però fa setmanes que no s'acaben d'estabilitzar.

Malgrat tot, Sirvent va admetre que l'efecte de la Setmana Santa ha sigut menor de l'esperat, ja que no hi ha hagut una xifra elevada de contagiats. «Ha fet bon temps i la gent ha interactuat més a l'aire lliure; els hospitals no ens n'hem ressentit però cal estar alerta». L'internista també va destacar la davallada de mortalitat gràcies a l'avenç de vacunació entre persones d'edat molt avançada. «Durant la primera onada, hi havia un 28% de mortalitat; a la segona, un 25%; i entre la tercera i la quarta és del 22%, dada que està per sota de la mitjana mundial, per aquest aspecte estem satisfets», va considerar.

«S'allarga la tercera onada»

De fet, segons Sirvent no hi està havent una quarta onada clara, sinó que s'està allargant la tercera. Com a conseqüència, aquesta situació de pressió constant està generant «molt cansament» entre els professionals sanitaris. «Al principi, semblava que no duraria gaire però ja anem pel catorzè més de pandèmia; pensàvem que hi hauria una desena de crítics com a molt i n'hi ha hagut fins a 51 d'intubats», va explicar.

El cap de l'UCI va insistir en la importància de la vacunació per avançar cap a una millora general. És per això que va mostrar el seu desacord en la decisió de suspendre la vacunació amb AstraZeneca als menors de 60 anys i l'aturada de Janssen fins fa poc.

«La incidència de trombosis és molt baixa, qualsevol altre medicament en pot generar, cal escoltar les recomanacions de l'Agència Europea del Medicament», va afirmar. El cap d'Epidemiologia de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla ha insistit també aquesta setmana que els riscos de posar-se el vaccí són «d'una magnitud absolutament inferior» a contraure la covid-19. Sobre la possibilitat que els vacunats puguin treure's la mascareta, segons va avançar el Centre Europeu de Control i Prevenció de Malalties, Sirvent va considerar que la vacunació «no és garantia de protecció i caldrà portar-la durant molt de temps».

Finalment, va demanar més consciència per part de la població a l'hora de respectar les mesures de prevenció.