El Consell Comarcal del Ripollès construirà quatre depuradores noves

El Consell Comarcal del Ripollès ha signat un conveni amb l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per projectar la construcció de quatre depuradores noves a la comarca, amb l'objectiu de vetllar per «mantenir i millorar la qualitat ambiental de l'entorn i fer que l'activitat humana hi deixi el mínim d'empremta». Concretament, aquestes noves instal·lacions s'ubicaran a la Ral (Sant Pau de Segúries), Tosses, Gombrèn i Beget/Rocabruna (Camprodon). Per a l'elaboració de cadascun dels projectes s'hi destinarà 59.700 euros, el mateix import que es dedicarà a licitar l'estudi i diagnosi de l'eliminació d'aigües blanques al sistema de sanejament de Setcases. Aquesta operació, que es durà a terme amb tècniques com l'ús de càmeres, permetrà reduir l'entrada d'aigües pluvials o provinents de deus al sistema de clavegueram i al col·lector.

La inversió global del projecte ascendeix a 298.500 euros i correspon a la primera fase, prèvia a l'execució de les obres. El termini previst per concloure tant el projecte com l'execució és de quatre anys. El consell comarcal s'encarregarà de licitar la redacció dels projectes i la futura execució de les obres, així com la gestió del servei, mentre que l'ACA finançarà el projecte.

La xarxa de depuradores d'aigües residuals del Consell Comarcal del Ripollès està integrada per les estacions de Camprodon-Llanars, Nevà (Toses), Núria (Queralbs), Planoles, Ribes de Freser, Ripoll i Campdevànol, Sant Joan de les Abadesses, Sant Pau de Segúries i Setcases. El consell gestiona aquestes depuradores atès que els ajuntaments li tenen delegada la competència del sanejament de les aigües residuals. El manteniment i l'explotació de la xarxa de col·lectors i d'estacions depuradores es fa per un import d'1,15 milions d'euros anuals, finançats per l'ACA, amb un contracte que es va licitar el 2018. Cada dia, tan sols les depuradores de Ripoll-Campdevànol, Ribes de Freser, Camprodon-Llanars i Sant Joan de les Abadesses juntes tracten aproximadament l'equivalent a vint vegades l'aigua de la piscina municipal de Ripoll.