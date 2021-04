Cs d'Olot demana revisar els canvis de sentit d'alguns carrers del barri de Sant Miquel

L'agrupació local de Ciutadans (Cs) a Olot manifesta que farà arribar una proposta al govern municipal per tal que «reconsideri» alguns dels canvis en el sentit de circulació dins el barri de Sant Miquel i que han provocat, segons asseguren, una greu afectació al comerç. «No demanem tornar al sentit de circulació anterior a les obres realitzades però sí intentar modificar part del traçat del trànsit rodat perquè molts comerciants ja han començat a perdre clientela a causa del desplaçament d'itineraris», indica Torni Fierro, membre de l'agrupació local de Cs.

Fierro explica que el barri de Sant Miquel és una zona «comercialment difícil i mesures com les que s'han pres amb la circulació de vehicles encara la castiguen més». Per aquesta raó, insisteix en sol·licitar al govern municipal que repensi alguns canvis de sentit de circulació «perquè ja hi ha comerciants que s'estan plantejant marxar del barri quan el que necessitem és precisament el contrari i que s'instal·lin més negocis».