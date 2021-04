Els indicadors gironins empitjoren i superen la mitjana de Catalunya

A l'alça el risc de rebrot i la velocitat de reproducció (Rt) del coronavirus a la Regió Sanitària de Girona, que se situen per sobre de les dades de mitjana de Catalunya. Concretament, l'Rt ha crescut una centèsima i es col·loca en 1,11. A Catalunya, la mitjana se situa en 0,98 i ha crescut dues centèsimes. Tanmateix, el risc de rebrot a Girona ha pujat 10 punts, fins a 376, superant així el risc alt, mentre que la setmana del 7 al 13 d'abril era de 370. Per altra banda, a la resta del territori català la mitjana se situa a 279 punts, mentre que era de 377 entre el 7 i el 13 d'abril.

En canvi, la xifra de defuncions s'ha tornat a reduir, després que el divendres es comptabilitzessin vuit noves defuncions. Ahir el Departament de Salut va notificar-ne dos, retornant al paradigma de no superar el llindar de cinc defuncions diàries. Aquestes defuncions sumen un total de 2.071 des de l'inici de la pandèmia a l'ABS. 1.115 de les defuncions han estat en hospitals i sociosanitaris, 282 en residències, 178 en domicilis i 496 no estan classificades per falta d'informació.

Les hospitalitzacions també han disminuït respecte del divendres. Actualment als hospitals gironins hi ha 167 persones ingressades, vuit menys que el recompte anterior. D'aquestes, 50 estan a la Unitat de Cures Intensives (UCI), el mateix nombre de casos que el divendres.

Respecte als contagis, la Regió sanitària de Girona va registrar ahir 307 nous contagis de la malaltia. Una xifra superior al nombre de nous casos positius del dia anterior (257). En total, l'ABS ja suma 69.279 contagis si es tenen en compte els resultats de totes les proves.

De les comarques gironines, el Gironès continua al capdavant pel que fa a l'índex de rebrot, amb 457,67, la segueix el Baix Empordà amb 529,78, la Cerdanya amb 558,41 i la Garrotxa amb 463,32. Tanmateix, tres ciutats gironines de més de 20.000 habitants continuen entre les deu catalanes amb el risc de rebrot més elevat. Són Sant Feliu de Guíxols, amb 852 ?a l'últim recompte se situava a 715?, Palafrugell amb 791 ?se situava a 794?, i per últim Lloret de Mar, que és l'única de les tres ciutats que ha disminuït en aquest nou recompte, passant de 654 divendres a 611 ahir.

Pel que fa al conjunt de Catalunya, ahir es van comptabilitzar 12 noves morts, amb un total de 21.751 defuncions en tota la pandèmia. D'altra banda, s'ha detectat una disminució important de les hospitalitzacions amb una caiguda de 60 persones ingressades menys que el darrer recompte. Actualment n'hi ha 1.548 i 492 a l'UCI, les mateixes que al darrer balanç. Respecte als casos de coronavirus, ahir es van declarar 1.900 nous casos confirmats, que ascendeixen ja a 591.948. Durant l'última setmana analitzada s'han fet 137.561 proves PCR i 46.246 tests d'antígens, dels quals un 6,33% han donat positiu, per sota del valor de l'interval anterior (6,50%). La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 37,74 anys.

El segon cribratge massiu

D'altra banda, per tal d'aturar l'expansió del virus a la comarca de Pla de l'Urgell, Salut va organitzar un cribratge massiu a Mollerussa amb proves PCR d'automostra adreçat a persones asimptomàtiques de 18 a 65 anys que hagin tingut contacte estret amb casos positius en l'àmbit laboral. Mollerussa és el segon municipi de Catalunya que fa un cribratge d'aquestes característiques després que aquest dilluns Salut fes el primer a Tàrrega.