No és un vial talla el tram més verd de l'avinguda Sant Jordi

L'entitat No és un vial organitza aquest matí la penúltima acció reivindicativa de «Revolta Veïnal» a Olot amb el tall del tram compromès entre el parc de les Móres i la rotonda de La Deu, la que consideren la zona més verda de l'avinguda Sant Jordi, amb una bicicletada oberta a tothom. Aquest tram correspon al que fa 30 anys va ser solcat per fer-hi l'avinguda Sant Jordi, segons assegura la plataforma, «sense contemplacions ni mesures que apaivaguessin el mal que s'inferia a la zona est del Parc Natural i als aiguamolls de la Moixina». Manifesten que des d'aleshores els veïns d'aquesta zona conviuen directament amb el «trànsit intens» de camions de més de nou tones i tota mena de vehicles, «un corredor de mercaderies fora normes sense les mínimes mesures de protecció envers les persones i l'entorn natural, i que ningú a part de nosaltres surt a defensar», critiquen.

Es tracta de la penúltima acció reivindicativa, després que durant els darrers mesos s'hagin promogut, al mateix temps que a altres ciutats barcelonines, un seguit de talls mensuals simultanis. «Mentre esperem que les administracions donin sortida a les peticions de No és un vial que s'acumulen a les seves taules, seguirem recordant el seu compromís i reclamant actuacions urgents per a una via pública més humana», conclou el comunicat.