A la recerca de la normalitat

L'estat d'alarma d'Espanya, en vigor des del passat 25 d'octubre, acabarà el proper 9 de maig. Queden només dues setmanes. Què passarà després? Que Espanya entrarà en una progressiva desescalada de les restriccions. Però amb matisos. «No tornarem a una normalitat total enguany», avança l''epidemiòleg Idelfonso Hernández, membre de la Societat Espanyola de Salut Pública (Sespas).

La desescalada, anticipa Hernández, serà «heterogènia» entre les diferents comunitats autònomes perquè la situació epidemiològica del país també ho és. A partir del 9 de maig veurem un fenomen similar al de l'any passat després del confinament domiciliari de dos mesos.

El 4 de maig de 2020 es va iniciar la que llavors vam conèixer com a fase zero de la desescalada del confinament, que també llavors va ser diferent entre les autonomies. «La transició de l'estat d'alarma a la normalitat serà diferent entre les autonomies. Si algunes volen mantenir restriccions que afectin els drets fonamentals (com, per exemple, el toc de queda), hauran de recórrer a la llei de salut pública. I, si en alguna hi hagués una situació greu, es demanaria aprovar l'estat d'alarma circumscrit a un territori», explica Hernández.

La desescalada, afirma, estarà basada en dos vectors. «Un, les recomanacions individuals: per exemple, les mesures especials per a les persones vacunades quan el percentatge d'immunitzats sigui elevat (el Centre Europeu de Control de Malalties ha donat llum verda al fet que els vacunats vagin sense màscara, quelcom que Catalunya rebutja de moment perquè la taxa és encara baixa). Dos, les mesures generals o restriccions, que, com dic, seran heterogènies perquè la situació epidemiològica ho és», afegeix.

El País Basc, Navarra o Madrid són en aquests moments tres de les autonomies més afectades pel covid-19, mentre que la Comunitat Valenciana o les Illes Balears, les que menys. «En tot cas, caldrà comunicar bé perquè la gent no pensi que tot ha acabat», afirma Hernández.

Independentment del final de l'estat d'alarma, Daniel López-Codina, investigador del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (Biocomsc) de la UPC, demana començar a desescalar quan la incidència acumulada en 14 dies estigui «per sota de 100». El 4 de maig del 2020, la incidència acumulada dels últims 14 dies era de 50,99 casos per 100.000 habitants. Divendres, la incidència acumulada de Catalunya era de 292,40 casos per 100.000 habitants, encara molt elevada i la mitjana d'Espanya, de 235,51. «Portugal o el Regne Unit van fer la desescalada amb una incidència molt més baixa. Convindria baixar més abans de desescalar», assenyala López-Codina.

Encara que la situació epidemiològica a Catalunya (i Espanya) és «estable», el nombre de contagis al dia continua sent molt alt. «Cada dia que passa la vacunació ens ajuda al fet que sigui més fàcil. I les altes temperatures també ens ajudaran», valora aquest investigador del Biocomsc, qui veu «bé» que es vagi desescalant, però demana anar «a poc a poc».

Què obrirà abans?

Per la seva part, Hernández creu que les activitats en obert són aquelles que primer es reprendran amb al final de l'estat d'alarma, que a més coincidirà amb temperatures més càlides. «Veurem aviat activitats culturals en espais oberts. No obstant això, els espais interiors trigaran més a obrir; s'hi ampliaran els aforaments, però més lentament. Trigaran més a tornar al 100%», avança l'epidemiòleg.

El cap de Malalties Infeccioses de l'Hospital Vall d'Hebron, Benito Almirante, creu que el sector educatiu és un dels que té «més possibilitat» de reprendre la seva activitat de sempre amb el final de l'estat d'alarma, a causa del «baix risc de contagis». També els sectors «comercial i cultural», que aniran aconseguint un nivell d'ocupació total «a mitjans o finals de juny».

En tot cas, «a partir del maig, hauria d'esperar-se una desescalada progressiva», defensa Almirante, que creu que, si en aquests moments es permet la lliure circulació dins de les comunitats (encara que totes, excepte Madrid i les illes Balears i Canàries, estiguin tancades perimetralment), «no té sentit no permetre-la entre elles». «Amb la finalització de l'estat d'alarma, no hi haurà limitació de mobilitat dins d'Espanya», diu Almirante, que valora que els bars i restaurants són sempre el «punt més difícil». Opina que, a l'aire lliure (això és, en terrasses), haurien de poder obrir «al 100%». «En els interiors podran anar augmentant aforaments progressivament, però tots hauran de tenir bons sistemes de ventilació», diu Almirall. «A partir del 9 de maig, l'escenari serà diferent. A Catalunya, ja estan vacunats el 35% dels majors de 60 anys. És un percentatge molt important. Cal tenir en compte que, a més, tenim un altre 10% que ha passat la malaltia i que té anticossos», valora.

L'ajuda de la vacuna

En la desescalada d'enguany comptarem amb una cosa amb la qual no comptàvem fa un any: les vacunes contra la covid-19. Els experts confien que canviaran la situació a curt-mitjà termini. Es produiran baixades epidemiològiques en col·lectius en els quals no tornarà a haver-hi més pujades.

Hernández destaca que Espanya està «incrementant» el seu ritme de vacunació, posant 500.000 dosis a la setmana. «Però això no s'haurà acabat ?adverteix l'epidemiòleg. S'acabaran moltes restriccions, però seguirem en pandèmia i haurem de vigilar les noves variants i els brots, i esbrinar el temps de durada de les vacunes».