Reparats els danys causats per uns brètols al monestir de Sant Joan les Fonts

L'Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha donat per finalitzades les tasques de reparació del porxo del monestir de Sant Joan les Fonts. Aquest va sortir malmès a principis d'any, quan uns brètols van talar un arbre de la plaça que en precipitar-se va tocar part de l'estructura que hi ha a la porta d'accés al temple. Després que tècnics municipals de la Diputació de Girona i del Bisbat de Girona observessin la gravetat dels danys ocasionats i les possibles conseqüències en la seva estabilitat, es va procedir a treballar amb la seva rehabilitació per tornar-lo al seu estat original. Ara, un cop feta la reparació l'alcaldessa a través de Twitter va fer una crida «al civisme i a la responsabilitat de tothom perquè les bretolades les hem de pagar entre tots».