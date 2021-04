Torna la bronquiolitis, però sense estar descontrolada

El virus respiratori sincitial (VRS), un dels que més preocupa en pediatria perquè pot causar bronquiolitis en els infants més petits, ha aparegut en les darreres setmanes després de mesos pràcticament sense circular. Els experts creuen que són casos esporàdics que no sembla que hagin d'augmentar. El VRS circula d'octubre a març, però aquesta temporada en plena pandèmia del coronavirus, només se n'havien registrat set casos en total fins al febrer entre els 14 hospitals de la xarxa de vigilància. Des de principis de març, s'han confirmat uns deu casos de mitjana, però cada setmana.

Segons assenyala el cap de la Unitat de Patologia Infecciosa de Pediatria de Vall d'Hebron, el doctor Pere Soler «Estem fent un seguiment molt estricte de la situació». Per al doctor Soler, les dades ara com ara són «tranquil·litzadores», ja que la tendència sembla estable i no s'espera que creixi de forma substancial. Els pediatres també detecten més refredats i gastroenteritis que a l'hivern; el que seria «una primavera virològicament normal», diuen, si no fos la del 2021 en què el coronavirus hi té un paper destacat.

La circulació del VRS es correlaciona amb els diagnòstics de bronquiolitis, que aquest hivern s'han mantingut estables en nivells molt baixos, molt per sota d'altres anys, quan hi ha pics importants el novembre i el desembre. Ara, les bronquiolitis han augmentat molt lleugerament i s'han situat en una situació molt similar a la de temporades anteriors a l'abril, quan el virus ja surt de la circulació. «Ens trobem que fa unes setmanes el VRS comença a circular. Ha passat d'estar molt per sota de la normalitat a estar dins de la normalitat en una època ja no epidèmica», indica el doctor Soler.

Lluny de França

A França, les dades de VRS i bronquiolitis van empitjorar molt fa unes setmanes, amb les UCI plenes a causa d'aquest virus -situació que sol produir-se als hiverns-, i això va encendre alarmes entre els infectòlegs i pediatres d'altres estats. «No ens estem trobant en aquesta situació ni molt menys ni a l'atenció primària ni als hospitals», precisa el doctor Pepe Serrano, vocal de la Societat Catalana de Pediatria i pediatre d'atenció primària.

Amb tot, aquest pediatre fa notar que no és el mateix que un infant tingui mocs i una mica de febre «la primavera del 2021 que la del 2019». «A la primavera del 2019, t'esperaves dotze hores, li donaves un antitèrmic i anava a l'escola. Ara, o els pares s'esperen 48 hores per assegurar-se que no va a més o truquen als centres de salut», assenyala Serrano.

Les mesures per evitar contagis de la covid-19, com l'ús generalitzat de mascareta i el rentat de mans, i l'anomenat efecte nínxol, que es produeix quan l'entrada d'un virus predominant desplaça els altres, són els factors que expliquen que virus com el VRS i el de la grip hagin tingut una incidència pràcticament nul·la.

Ara, una de les incògnites és si els altres virus reapareixeran fora de la seva temporada, tot i que els experts no creuen que passi almenys en forma de pic, si bé es mostren molt prudents per la gran incertesa del context pandèmic i per un comportament molt variable del virus entre països. Austràlia va tenir el pic de VRS desplaçat en el temps un cop l'epidèmia de coronavirus estava en fase de control, tot i que amb una menor incidència, mentre que altres països no l'han tingut o molt diferent és el cas de França.

«No podem predir-ho, però crec que no veurem ni grip ni virus respiratori sincitial aquest any. Són virus en què el factor climàtic té una influència important i probablement estem fora d'aquesta situació», afirma el doctor Pumarola, que afegeix: «Hi ha una infinitat d'incògnites i l'únic que podem fer és una vigilància molt propera i seguir dia a dia el que passa per prendre les mesures pertinents. És imprevisible i no tenim una bola de vidre».

«El que hem de vigilar ara és com evoluciona la corba. La sensació que tenim és que no tirarà cap a dalt en forma de pic com feia habitualment. Preveiem tenir més casos dels esperats el maig o el juny, perquè tot s'ha desplaçat, però no creiem que hi hagi un pic», coincideix el doctor Soler, que insisteix que «el més important» és monitoritzar la situació davant d'un context tan inèdit com el de la pandèmia.