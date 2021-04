El trànsit al tram gironí de l'AP-7 va caure gairebé un 30% durant el 2020

El trànsit al tram gironí de l'autopista AP-7, des de Montmeló fins la Jonquera, es va reduir un gairebé un 30% durant l'any passat, coincidint amb la pandèmia. Es va trencar així una ratxa de set anys d'augment continu, i es tracta també del descens més pronunciat des de l'any 1990, que és quan comencen les dades del ministeri de Transports. Segons xifres del govern estatal, durant el 2020 van passar pel tram gironí de l'autopista un total de 33.865 vehicles al dia, mentre que l'any 2019 havien estat 48.243. Bona part d'aquest descens es pot atribuir a la reducció de la mobilitat de vehicles privats, ja que la xifra de vehicles pesats «només» va caure un 6,7%. Aquest descens en l'ús de l'autopista és el que va motivar Abertis a demanar que s'allargués la seva concessió (que acaba a finals del proper mes d'agost), cosa que el Govern espanyol ha rebutjat.

Les restriccions de mobilitat derivades de la pandèmia es van deixar notar, i molt, en el trànsit de l'AP-7 al llarg del 2020. Malgrat que l'any va començar amb normalitat -de fet, al gener i al febrer el nombre de vehicles va créixer un 4,8% i un 6,7%, respectivament-, a partir de març tots els mesos van registrar dades negatives respecte els mateixos mesos de l'any anterior.

Així, si al gener s'havien registrat gairebé 39.000 vehicles diaris i al febrer més de 42.000, al març, amb l'entrada en vigor de l'estat d'alarma i l'inici de les restriccions de mobilitat, el nombre de vehicles diaris pel tram gironí de l'AP-7 va caure gairebé un 8%, situant-se per sota els 27.000. Tot i això, l'estat d'alarma només va afectar a la meitat del mes de març, de manera que la caiguda va ser encara més forta a l'abril, mes marcat pel confinament domiciliari i pel tancament de la frontera amb França. Aquell mes es va registrar una caiguda de pràcticament un 75% i la intensitat mitjana diària de vehicles va caure a un rècord històric: només uns 12.600.

Al maig, la recuperació va ser ínfima: van haver-hi poc més de 17.400 vehicles diaris, un 62,7% menys dels que hi havia hagut el maig de 2019. A partir del juny, amb l'inici de la desescalada, els descensos van començar a ser menys bruscos, tot i que en cap moment es van recuperar dades similars a les de l'any anterior. Durant el mes de juny van passar pel tram gironí de l'AP-7 uns 31.600 vehicles al dia, de manera que la caiguda va ser del 41% respecte el 2019. Durant els mesos de juliol i agost, que van ser els de major obertura i mobilitat -coincidint amb les vacances-, van ser també els que van registrar un major trànsit, tot i que les xifres es van quedar per sota les de 2019. En ambdós casos, la intensitat mitjana de vehicles es va situar al voltant dels 50.800, el que va significar una caiguda del 19% respecte el juliol de 2019 i d'un 28,5% respecte l'agost. Finalment, al setembre la caiguda va ser de pràcticament un 16%; a l'octubre, d'un 17,2%; al novembre es va produir un descens del 32% i, al desembre, d'un 27%. Les noves restriccions de mobilitat, els tancaments perimetrals i el manteniment del teletreball, sense dubte, hi van tenir a veure.

En el cas dels vehicles pesats, la caiguda va ser menys brusca, tot i que també es va produir. En aquesta categoria, la mitjana de vehicles que van utilitzar l'AP-7 entre Montmeló i la Jonquera durant el 2019 va ser de gairebé 10.700 vehicles diaris, el que va suposar una caiguda del 6,7% respecte el 2019, quan n'hi va haver 11.455. Els vehicles pesats també van experimentar les caigudes més fortes durant els mesos d'abril (-30,7%), maig (-25%) i juny (-13%). Tot i això, a partir de l'estiu el descens es va anar suavitzant i a finals d'any fins i tot van superar les xifres de l'any anterior.

Veient aquest descens en l'ús de l'autopista -situació que no es va donar únicament a Girona-, Abertis va demanar l'any passat allargar la concessió de la infraestructura durant el mateix temps que durés l'estat d'alarma. Tot i això, el ministre de Transports, José Luis Ábalos, va descartar la proposta i la concessió en el tram gironí de l'A-P7 acabarà a finals d'agost, tal com estava previst. En aquell moment, les autopistes passaran a ser de l'Estat, de manera que el ministeri passarà a gestionar-les directament a través del seu programa de conservació i explotació de carreteres. Tot i això, encara no s'ha concretat quina serà la seva fórmula de finançament a partir de llavors.