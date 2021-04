Arrenca la segona edició de la campanya «Cap llar sense aliments»

La Fundació «la Caixa» i CaixaBank han donat el tret de sortida a la segona edició de la campanya «Cap llar sense aliments», que ara fa un any, després de l'inici de la pandèmia, va aconseguir recaptar 700.000 euros a Catalunya i un total de 3,4 milions d'euros al conjunt d'Espanya amb els quals es van aconseguir 3.600 tones d'aliments bàsics. A Catalunya, se'n van aconseguir 785 tones. L'objectiu d'aquesta iniciativa és recaptar fons perquè els bancs d'aliments puguin seguir ajudant a famílies en situació de vulnerabilitat.

La crisi de la covid-19 ha ampliat el perfil de les persones que recorren als bancs d'aliments: ja no es tracta només de persones en situació de pobresa severa, sinó també de famílies de rendes mitjanes o baixes, i de parelles joves que han perdut la feina. Un 30% de les persones que han sol·licitat ajuda durant el primer any de pandèmia no n'havien necessitat mai fins ara.

Concretament, els bancs d'aliments de Girona atenen en aquests moments 46.600 persones a través de 89 entitats. Pel que fa al total de Catalunya, s'atén a més de 256.000 persones de la mà de 636 entitats, 60.000 persones més que abans de la pandèmia.

«La pandèmia està tenint greus conseqüències, fins al punt que milions de persones no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques i es veuen obligades a recórrer als bancs dels aliments. En el context actual, el que més s'hauria de contagiar és la solidaritat», va afirmar el subdirector general de la Fundació «la Caixa», Marc Simón, a la presentació de la iniciativa.

Per la seva banda, el director de la Fundació Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vilas, va concloure que estan fent un «esforç extraordinari per donar una resposta adequada. Necessitem molta ajuda perquè són centenars de milers les persones que en aquests moments es troben en una situació d'inseguretat alimentària a Catalunya».