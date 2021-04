Banyoles inicia els tràmits per «recuperar» dos habitatges ocupats i destinar-los a lloguer social

L'Ajuntament de Banyoles ha aprovat aquest dilluns per unanimitat iniciar els tràmits corresponents per desallotjar dos habitatges de propietat municipal que estan ocupats i així "recuperar" la gestió dels immobles. L'alcalde de la capital del Pla de l'Estany, Miquel Noguer, ha recordat que fa uns mesos van comprar els dos pisos i poques setmanes després ja estaven ocupats. Noguer ha destacat que els immobles "s'han d'arranjar" per garantir que hi ha "les condicions d'habitabilitat" necessàries i després l'objectiu és oferir-los a famílies que no poden permetre's pagar el preu de lloguer d'un habitatge. L'alcalde ha afirmat que les persones que ocupen els dos pisos "no són usuaris dels serveis socials" i són "gent que treballa".

Després que l'Ajuntament de Banyoles comprés fa uns mesos un pis a la zona de la Canaleta i un altre al carrer de Barcelona per destinar-los a lloguer social, encara no s'han posat a disposició de les famílies necessitades. El principal motiu és que poques setmanes després de formalitzar la compra dels immobles, els van ocupar. L'Ajuntament porta mesos intentant dialogar amb els ocupes perquè abandonin els pisos, però no ho han aconseguit.

Aquest dilluns al vespre el plenari ha donat llum verda a la recuperació dels pisos amb el desallotjament de les famílies per unanimitat entre tots els regidors. L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha assegurat que intentaran recuperar-ne "la possessió" amb l'ajuda de la Policia Local, però no descarta recórrer a la via judicial si fos necessari.

Noguer ha destacat que les persones hi viuen "no són usuaris dels serveis socials" i no formen part de cap col·lectiu vulnerable. "Són gent que treballa", ha afirmat l'alcalde i ha apuntat que "poden pagar un pis pels seus propis mitjans". Per això ha lamentat que aquestes persones ocupin els dos pisos municipals, endarrerint les obres d'arranjament previstes.

Segons Noguer, els dos pisos necessiten una posada al dia en diversos aspectes per garantir "l'habitabilitat" als nous habitants. En aquest sentit, Noguer ha recordat que els habitatges els van comprar "per destinar-los a lloguer social" i per això creu que "no té sentit" que no tinguin aquesta funcionalitat. A dia d'avui l'Ajuntament de Banyoles gestiona més de trenta pisos per a finalitats socials, entre els de titularitat municipals i els cedits al consistori.

L'oposició demana comprar més habitatges

Les forces de l'oposició han donat suport a la mesura, però han criticat que l'accés a l'habitatge segueixi essent un problema a Banyoles. El portaveu d'ERC i cap de l'oposició, Jaume Butinyà, ha lamentat que el consistori no aposti per comprar més immobles per augmentar el parc públic.

Per la seva banda, el portaveu de Sumem, Non Casadevall, considera que el desallotjament dels ocupes "no soluciona el problema", sinó que "el desplaça" i per això també ha demanat que el govern local faci "una política més proactiva" per garantir l'accés a l'habitatge.

Per últim, el portaveu de la formació Convivència i Progrés, Quim Fernández, ha insistit en què Banyoles necessita "un pla consistent" per planificar el parc públic i quines necessitats hi ha de persones que no poden permetre's accedir al mercat immobiliari.

Ordenança de circulació per a patinets

Per altra banda, en el plenari d'aquest dilluns també s'ha aprovat la modificació de l'ordenança de circulació a Banyoles. Es tracta d'una nova normativa centrada, sobretot, en regular la circulació dels patinets elèctrics. Amb la nova ordenança, aquest tipus de vehicles elèctrics només podran circular per carrils bici i per la calçada, amb una limitació de 30 km/h. En cap cas es permetrà que els patinets circulin per sobre de la vorera.

L'alcalde ha remarcat que han estat treballant per aconseguir una normativa "uniforme" en relació a la resta de municipis que envolten Banyoles. Amb això, Miquel Noguer vol "acabar amb la proliferació de patinets elèctrics" que fins a dia d'avui estaven "en una situació alegal" a la capital del Pla de l'Estany.