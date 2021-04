El Bike Park de Ripoll preveu una inversió de 8 MEUR i obrir portes a finals del 2022

Els promotors del Bike Park de Ripoll tenen previst obrir les instal·lacions a finals de l'any vinent amb una inversió estimada en uns 8 milions d'euros (MEUR). En aquesta primera fase, s'està treballant per buscar sinergies amb altres empreses locals per «ampliar» l'experiència dels seus clients.

L'emplaçament escollit és una finca de la muntanya del Puig de la Devesa de Ripoll, molt a prop de Campdevànol. El terreny té160 hectàrees i un desnivell de 360 metres. Hi haurà corriols de diferents nivells, un telecadira de més d'un quilòmetre per pujar les bicicletes i unes baixades de fins a 25 minuts de recorregut.

«Els permisos estan avançant en la bona direcció i preveiem poder obrir a finals de l'any vinent», va explicar Xavier Serret, un dels promotors i soci de l'Elevated Mountain Bike Park (MBP), l'empresa promotora del projecte.

Tant l'Ajuntament de Ripoll com el de Campdevànol «veuen amb bons ulls la iniciativa», així com d'altres administracions, va dir Serret. A més, compten amb el suport d'altres inversors.

La setmana passada, l'equip d'Elevated MBP va tenir contacte amb comerços locals de la zona per explicar-los el projecte i buscar possibles acords. «Volem treballar en tot l'ecosistema local per oferir als visitants una oferta més àmplia i que complementi els serveis del Bike Park», va remarcar.

La posada en marxa comportarà la creació de vint llocs de treball directes i calculen que durant el primer any vendran uns 50.000 forfets. D'aquests, el 60% podrien ser de públic estranger. Segons Serret, han decidit obrir a finals d'any perquè és el moment més idoni per captar el màxim de públic estranger perquè «és quan hi ha menys oferta competitiva en l'àmbit europeu de l'any».

El Bike Park també inclourà una cafeteria i lloguer de material, a més d'una escola per a la bici de competició i un altre espai per a les famílies.