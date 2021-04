Les comarques gironines sumen nou morts per accidents laborals el 2020

Les comarques gironines han registrat nou morts a causa d'un accident laboral durant el 2020, segons informa Comissions Obreres. Es tracta del mateix nombre d'accidents que ja hi havia el 2019, tot i que la incidència d'aquesta sinistralitat és superior (un 4,36%) perquè hi ha hagut una aturada de l'activitat professional a causa de la pandèmia. La demarcació de Girona és l'únic de Catalunya on no han augmentat els accidents mortals, que han pujat un 10% de mitjana. Al llarg del 2020 s'han produït 9.027 accidents de treball amb baixa mèdica, fet que suposa una reducció del 21,11% respecte el 2019. Els que menys cauen són els accidents greus, un 5,63%. Aquest 2021 ja s'han registrat quatre accidents mortals.

El que sí que ha baixat és la sinistralitat laboral lleu i greu, amb un 21,11% menys de casos que han acabat amb una baixa laboral (9.027). El 2020 s'han registrat 8.951 accidents lleus, un 21,22% menys que el 2019, i 67 de greus (un 5,63% menys).

Per contra els accidents 'in itinere' (de camí a la feina o durant desplaçaments per motius laborals) han augmentat un 70% el 2020 a la demarcació. Les comarques gironines és l'únic territori on augmenta de forma tan important aquest tipus de sinistralitat. Segons CCOO, aquesta xifra es deu a la manca de transport públic adaptat a la mobilitat laboral que hi ha a Girona.

Pel que fa als sectors, els accidents greus augmenten un 50% en indústria, mentre que els accidents mortals es redueixen en el sector de la construcció i augmenta en el món dels serveis. Per altra banda, la sinistralitat ha pujat un 85,71% en els treballadors autònoms. Segons el sindicat, aquest augment és un exemple clar de l'abús de les cadenes de subcontractació.

Quant a la COVID-19 com a accident de treball, cal parlar del fet que el 90 % dels accidents no han estat comunicats a l'autoritat laboral. Fonts sanitàries i laborals van anunciar, durant el 2020, el contagi de 14.000 treballadors i treballadores, i només s'han reconegut 1.530 accidents de treball (128 a Girona), la gran majoria en l'àmbit sanitari.

Al llarg d'aquest 2021 ja s'han registrat 4 víctimes mortals per accidents de feina. Pel que fa a ferits greus, n'hi ha 9 i de lleus 1.459. Segons el sindicat, això vol dir que aquest any es manté la tendència de sinistralitat laboral que hi havia el 2020.