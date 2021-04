Condecoren dos inspectors per salvar la vida d'un turista

Actuació meritòria. Els inspectors de la Policia Nacional destinats a l'aeroport de Girona Miguel Ángel Mata i Sara Teijeira reben una Medalla al Mèrit de la Protecció Civil, a títol individual, per la seva actuació meritòria que va permetre salvar un turista que va entrar en parada cardíaca. La Unitat dels GEAS de la Guàrdia Civil també n'ha rebut una de col·lectiva pel rescat del cos del tripulant d'una avioneta accidentada al Delta de l'Ebre

La policia no només es dedica a perseguir delinqüents, sinó que fa tota mena d'actuacions en el seu dia a dia. Algunes d'aquestes sovint queden en un segon pla però auxiliar els ciutadans en situacions de risc n'és una de molt important.

Dos inspectors de la Policia Nacional de Girona - Sara Teijeira i Miguel Ángel Mata- han rebut un reconeixement per haver salvat un turista que va patir una aturada cardíaca a l'aeroport de Girona. Els han condecorat amb una Medalla al Mèrit de la Protecció Civil, una distinció que es dona per actuacions excepcionals en situacions d'emergència. El 15 d'abril van recollir la Medalla proposada per la Delegació del Govern espanyol a Catalunya a Barcelona. En una cerimònia on també hi van ser presents comandaments dels cossos policials desplegats a tot Catalunya i els subdelegats del Govern, com el de Girona.

Miguel Ángel Mata actualment és el cap del pas fronterer de la Policia Nacional a l'aeroport de Girona i va ser l'encarregat d'agrair el guardó en nom dels dos condecorats. Ara, l'inspector recorda a Diari de Girona com va anar l'actuació meritòria i com se sent un policia després d'haver salvat la vida a un turista anglès de 74 anys que va patir una aturada cardíaca i va caure a terra a l'aeroport.

Això va succeir el 10 de setembre de 2019 cap a tres quarts de deu del matí mentre la Policia Nacional feia el control de passatgers d'un vol de Manchester. A pocs metres abans de passar pel filtre, l'home va caure a terra.

Maniobres i desfibril·lador

L'aleshores cap del CNP a l'aeroport, Sara Teijeria -ara s'ha traslladat a Madrid- estava amb el seu company, Miguel Ángel Mata, i ràpidament li van practicar maniobres de reanimació perquè la víctima no presentava les constants. Per això van començar-li a fer l'RCP (reanimació cardiopulmonar) tant de forma manual com amb el desfibril·lador automàtic que hi havia en aquest punt de l'edifici aeroportuari.

L'inspector recorda que li van arribar a fer «cinc descàrregues, perquè l'home es recuperava i llavors l'anàvem perdent. Va morir quatre vegades mentre l'hi practicàvem».

Aquestes maniobres van durar uns vint minuts . Un període que pot semblar curt d'entrada però que pels policies actuants «va ser una eternitat, és una actuació amb l'adrenalina i, a més, fas una intervenció que no és el teu dia a dia». En aquells moments, diu Miguel Ángel Mata, «el que desitges és que s'obri la porta i arribin els sanitaris» del SEM.

L'actuació dels dos inspectors va ser clau, ja que després de diverses maniobres van aconseguir recuperar el turista. Posteriorment, va ser traslladat amb una ambulància del SEM a l'hospital Trueta de Girona. Al cap de dos dies dels fets, els dos efectius del CNP a Girona van visitar el ferit i ja estava estabilitzat

La dona de l'afectat, recorda Miguel Ángel Mata, va agrair-los haver salvat el seu home tant el dia dels fets com el dia de la visita. Això, ressalta el policia, és el que queda d'una actuació de tipus humanitari «va més enllà de l'uniforme i sobretot quan veus que l'home marxa amb vida de l'aeroport amb la seva dona».

Una de les coses que més va impressionar als policies és com el responsable de cardiologia del Trueta els va donar una còpia de l'electrocardiograma que havia registrat amb el DEA, ja que aquest desfibril·lador automàtic grava tota l'actuació amb l'aparell. «Amb l'electrocardiograma vèiem on es moria, on el tornàvem a recuperar. Això ho faràs 40 vegades i potser et sortirà bé una vegada», remarca el policia.

Altres actuacions mèdiques

Tot i aquest reconeixement, el membre del CNP també recorda que anteriorment ja s'havia trobat amb dos casos més de persones que havien patit un infart però que aquest ha estat el primer que havien pogut recuperar. I afegeix que en els «altres dos casos començaves a fer la reanimació i no notaves res, i en aquest cas hi havia esperança».

Una Medalla al Mèrit de la Protecció Civil no és una distinció que rebin habitualment els policies, ja que és un reconeixement que sovint reben altres cossos d'emergències. Però en aquest cas s'han donat a cossos policials perquè són «actes rellevants per a la ciutadania».

Sobre la distinció, el policia ressalta que «ja gairebé teníem oblidat el tema i si et ve un reconeixement públic és fantàstic. Però el major reconeixement és el que vam tenir aquell dia, quan vam veure que marxava viu d'aquí amb la seva dona». A partir d'ara, relata, «cada vegada que ens posem l'uniforme i veiem la medalla, recordarem aquell dia».

A banda dels dos inspectors del CNP, enguany també s'ha entregat una Medalla al Mèrit de la Protecció Civil a la Unitat GEAS de la Guàrdia Civil pel rescat del cos del tripulant d'una avioneta sinistrada al Delta de l'Ebre, que era agent dels Mossos.