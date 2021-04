El drac de Vilallonga de Ter protagonitza un conte infantil

Un drac, una jove i una bruixa són els personatges principals del conte El drac de Vilallonga que Vilallonga de Ter acaba de publicar amb il·lustracions de Pilarín Bayés. El relat és una adaptació per a infants de la llegenda El drac del Quer que va escriure el camprodoní Josep Miró Ballabriga entorn de l'enorme drac de forja que hi ha al municipi, ubicat sota la masia del Quer.

El drac de Vilallonga barreja elements de rondalles tradicionals del poble, com la bruixa Malavella, amb personatges nous.

Tant la llegenda com el conte han estat impulsats per Pere Sau, fill del Quer, i es materialitzen en un «petit parc temàtic» que ell mateix va construint -amb peces pròpies i del ferrer Pep Hubach- en un vessant de muntanya sota la masia.

El drac va ser la primera peça del conjunt que Sau va encarregar al ferrer de Pardines. Un parell de cops al dia, surt de la balma on s'amaga movent les ales i traient fum per la boca. Des que es va instal·lar, ara fa set anys, no ha parat d'atraure visitants al municipi. I Sau espera que la publicació? del conte encara n'hi atregui més.

Actualment, al recorregut que es pot fer a peu, s'hi poden veure més figures de ferro com la bruixa o una àguila, però? també? creacions de l'artífex del Quer com la capella, la Trona o l'Univers Esgarriat, entre d'altres.

Tots els elements apareixen al conte i la construcció no s'atura perquè? encara hi falta algun personatge. De fet, tant la figura de la Violant -la jove del conte- com de la casa d'ella ja estan en marxa. «En un futur, m'agradaria posar-hi també un bar i que la gent s'hi pugui estar més estona», explica Sau.

La iniciativa d'aquest projecte transversal va sorgir el 2014. Sau disposava d'uns «terrenys buits» amb «vistes del poble a vol d'ocell». «Vaig pensar que s'hi havia de fer alguna cosa i a partir d'aquesta idea va néixer tot», explica. Editar un conte infantil no ha estat casual: «Si l'espai té èxit, és gràcies a la mainada». I per això s'ha decidit fer un conte per fer-los l'experiència més enriquidora. A més, el vilallonguí creu que ambdues iniciatives es complementen: «El llibre es veurà més arreu i, en canvi, les peces són només aquí».

Per a la publicació, «el millor reclam era la Pilarín». Un cop acceptada la petició, la il·lustradora es va desplaçar fins a Vilallonga de Ter per conèixer l'espai de prop. Gràcies a la visita, als dibuixos del conte s'hi reconeixen els diferents personatges i el terreny on estan col·locats. «Tot el que figura al conte, va lligat amb el que hi ha aquí», diu Sau.

El llibre -editat per l'Ajuntament amb el suport de la Diputació de Girona, l'entitat Jovent de Vilallonga i el mateix Sau- pot comparar-se per dotze euros a diferents establiments de Vilallonga de Ter, Camprodon i Sant Joan de les Abadesses. Aviat, s'espera poder distribuir per altres punts de la comarca part dels mil exemplars d'aquesta primera edició?.