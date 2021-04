Girona programa un festival de música per a 250 persones i sense distància de seguretat

L'estudi clínic Obrir Girona, que vol provar l'eficàcia d'un passi digital covid-free, prepara una nova prova pilot a Girona. Després que hagi organitzat un cicle de sopars en restaurants, el dissabte 1 de maig ha programat un festival de música electrònica per a 250 persones al Centre Cultural La Mercè. Els participants podran ballar sense distància de seguretat però amb la mascareta posada, excepte a l'hora de consumir a la zona de la barra. Perquè també hi haurà bar, aquesta vegada.

La festa començarà a les sis de la tarda i s'allargarà fins a les deu de la nit. Al Mercè Electrònica, organitzat per Electrona, hi haurà cinc discjòqueis entre els quals Andrés Campo i Viviana Casanova. No és pas la primera vegada que se celebra al Centre Cultural La Mercè. Abans de la pandèmia, ja s'hi havien fet diversos esdeveniments d'aquest tipus.

Per aconseguir el certificat que permeti assistir-hi caldrà demostrar o bé que s'ha passat la covid fa menys de tres mesos, o que s'està vacunat o que s'ha donat negatiu en un test d'antígens. Els testos i la resta de procediments per verificar-ho es poden fer en alguna de la trentena de farmàcies col·laboradores.

Com passa també amb els sopars d'Obrir Girona, els assistents tindran una hora de marge per poder tornar a casa després del festival, encara que superin l'horari marcat pel toc de queda. Des de l'organització destaquen que el test d'antígens pot servir per anar a La Mercè Electrònica i posteriorment a sopar.

Quim Riera, promotor de l'esdeveniment, va explicar que el bar estarà a la zona exterior i a l'aire lliure, on es podran prendre les consumicions. A dins, no es podrà beure res. Fumar no es podrà fer en cap dels espais. Riera va reconèixer que estan «molt satisfets» per l'aprovació de l'esdeveniment per part del Procicat i espera que sigui una ajuda als bars i discoteques que «tan malament ho estan passant».

Quirze Salomo, president del Centre Blockchain de Catalunya, ho va avançar ahir al programa Via Lliure de RAC1: «Serà en un espai tancat, sense distàncies i amb mascareta. Com a la prova de l'Apolo, a la zona de barra et podràs treure la mascareta per consumir».