L'evolució de la pandèmia a Girona continua estabilitzada

La situació pandèmica a la regió sanitària de Girona continua en una situació de relativa estabilitat, després de setmanes sense grans oscil·lacions en les dades.

El risc de rebrot se situa actualment en 371 punts, 5 menys que en el balanç de dissabte del Departament de Salut. Són 6 punts menys que en el període anterior, que abarca del 8 al 14 d'abril, quan es trobava en 377 punts. La velocitat de transmissió del virus (Rt) va baixar ahir una centèsima, fins a 1,1. També es troba per sota del període anterior, quan estava a 1,23. En canvi, la incidència acumulada a 14 dies, que és de 334,35 casos per cada 100.000 habitants, es troba lleugerament per sobre que la setmana passada, quan era de 303,02.

Durant la setmana es van fer 16.340 proves PCR i 5.129 testos d'antígens, dels quals un 7,61% va donar positiu. En el balanç de diumenge es van comptabilitzar 203 nous casos a la demarcació de Girona, que suposen una disminució del 33,9% respecte els 307 casos que s'havien notificat dissabte. Amb aquests, el total acumulat des de l'inici de la pandèmia ascendeix fins a 69.482 positius. Alhora, en total han mort 2.073 persones, de les quals dues van ser notificades en l'actualització de dades d'ahir. D'aquestes defuncions, 1.117 han tingut lloc a centres hospitalaris o sociosanitaris, 282 en residències, 178 al domicili i 496 no estan classificats per falta d'informació.

Pel que fa a la pressió hospitalària, hi ha actualment 177 persones ingressades en planta als hospitals gironins, 10 més que el dia anterior. En canvi, a l'UCI la situació es va manternir igual que el dia anterior, amb 50 pacients en estat crític a les comarques gironines.

Més de 500 crítics a Catalunya

La situació a la resta de Catalunya és similar. El risc de rebrot va pujar ahir lleugerament fins a 280, tan sols un punt més que el dia anterior. Tot i això, es troba per sota que en el període anterior, quan era de 365 punts. La velocitat de propagació (Rt) també va pujar, en aquest cas una centèssima, i es troba en 0,99 punts. La incidència acumulada a 14 dies és de 283,29 casos per cada 100.000 habitants.

Tot i això, és destacable que ahir van ingressar a l'UCI 10 persones més arreu de Catalunya, de manera que hi ha 502 pacients en estat crítics en total i es torna a superar la barrera dels 500 després de cinc dies per sota. També van ingressar 70 pacientsmés en planta, amb els quals hi ha un total de 1.618 hospitalitzats.

Pel que fa a nous contagis, es van notificar 1.581 positius, amb els quals el total acumulat és de 641.303 des de l'inici de la pandèmia. Han donat positiu el 6,45% de les proves realitzades. També hi va haver 15 noves defuncions, amb les quals el total acumulat és de 21.766 morts.