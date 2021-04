Nou tall de carretera de No és un vial no és un vial

La zona «més verda». L'entitat No és un vial va tallar ahir el tram compromès entre el parc de les Móres i la rotonda de La Deu, la «zona més verda» de l'avinguda de Sant Jordi d'Olot. De les 11.30 h fins a les 13 h, a la via no hi van poder circular els vehicles de motor i va estar oberta a bicicletes i vianants, en la que va ser la penúltima acció reivindicativa dominical de la «Revolta Veïnal».