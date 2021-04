El Procicat estudia obrir les terrasses per sopar i «suavitzar» el toc de queda

El Procicat estudia permetre als restaurants servir sopars primer a les terrasses i després a l'interior, així com «suavitzar» el confinament nocturn. Així ho va dir el conseller d'Interior en funcions, Miquel Sàmper, en una entrevista al 324 aquest diumenge. El conseller va explicar que la via que triaria el Govern per deixar treballar els restauradors també a la nit seria primer la de flexibilitzar les restriccions a les terrasses. «És evident que quan comenci la restauració nocturna serà a l'exterior», va dir Sàmper, abans de matisar que el fet que estigui sobre la taula «no vol dir que s'hagi de complir» perquè dependrà de l'evolució del virus.

Confinament nocturn

Una mesura que podria canviar abans de l'aixecament de l'estat d'alarma, el 9 de maig, és el confinament nocturn, que ara està situat entre les 22 h i les 6 h. Pel conseller, «si les dades ho permeten» el toc de queda «s'ha de suavitzar tan aviat com es pugui». Sàmper va argumentar que el decret d'estat d'alarma «no obliga a arribar a la màxima extensió» i hi ha comunitats com Balears que ja ho han situat a les 23 h. La nova restricció podria ser de «des de les 23 h fins a les 4 h, les 5 h o les 6 h», va dir.

A més, el Govern també està treballant en una desescalada asimètrica amb mesures més dures per territoris com Lleida, que tenen uns índexs de contagis de covid-19 més alt i més relaxades per llocs com les Terres de l'Ebre, en la situació contrària.

Sàmper va deixar clar que la situació actual «no té res a veure ni amb la primera, ni amb la segona, ni amb la tercera onada» i va afegir que el «paradigma d'obrir i tancar» no hauria de repetir-se. Per tant, va descartar tornar a escenaris restrictius molt servers a Ponent, on la situació epidemiològica «preocupa».