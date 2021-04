De quin color us ha sortit?

Amgen TransferCiència. La Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació treballa per fomentar les vocacions científiques entre els estudiants oferint als instituts que investigadors joves donin suport al seu professorat anant a fer una classe, amb una part teòrica i, sobretot, una de pràctica amb material aportat pel projecte, en la qual els continguts estan centrats principalment en la genètica i la biotecnologia aplicada a la salut. En el cas de Sant Gregori, al voltant de temes com detectar els motius de l'obesitat o la diabetis.

En un moment en què, estudi rere estudi, es remarca que gairebé la meitat de les ofertes laborals dels pròxims anys seran de l'àmbit conegut com les STEM (Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques), la promoció de les vocacions científiques entre els adolescents és un dels plans de treball d'entitats com, per exemple, la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació. Què fa un investigador en un laboratori? Què vol dir fer recerca? Aquestes, i moltes altres preguntes, s'intenten contestar amb accions com que, per un dia, la classe de biologia de quart d'ESO de l'institut Vall de Llémena de Sant Gregori no la facin els professors habituals, sinó en Marc Velilla, de l'Institut de Recerca Biomèdica Translacional de la Vall d'Hebron.

«Per a nosaltres és una meravella tenir una persona a classes que vingui de fora per tractar temes que, habitualment, se solen fer en l'àmbit universitari i amb uns materials de laboratori que aquí a l'institut no podem tenir», va explicar la professora del Vall de Llémena Mònica Martín, tot recordant que «aquest tema de la biologia molecular ja l'havien tractat abans de Setmana Santa, però avui els alumnes ho han pogut veure en un aspecte molt més pràctic en casos que ells consideren reals i que els fa molt receptius a aprendre el que estan estudiant; és una classe competencial ideal que, de fet, és com treballem en aquest institut». I, en el cas proposat per Marc Velilla, aquest «cas real» era la detecció de l'antigen «insulina» en unes mostres de sang per descartar o confirmar una possible diabetis. Quart d'ESO, nois i noies d'entre 15 i 16 anys, que amb material de laboratori de nivell professional facilitat per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (el programa Amgen TransferCiència compta amb el patrocini de la biotecnològica Amgen) proven, i en molts casos aconsegueixen, de seguir les instruccions de Velilla. Han de fer servir la pipeta i omplir els diferents tubets d'assaig amb reactius i anticossos per acabar determinant, en funció del color que agafin, si aquelles mostres contenien, o no, insulina.

«Primer els he fet una classe teòrica on he explicat conceptes de biologia molecular que ells ja havien tractat a classe, i després els he parlat sobre metabolisme, obesitat i diabetis que és el camp de recerca que faig en el meu doctorat al Vall d'Hebron», explica Marc Velilla, que, en la part pràctica, els va ensenyar «una tècnica de laboratori que serveix per determinar exactament la presència de proteïnes en la sang que, per exemple, citant els casos actuals de detecció de la covid, fa que tothom estigui molt receptiu i crec que ho han entès bé, estaven molt implicats».

Velilla, llicenciat en Biologia, està fent el doctorat en Biomedicina especialitzant-se en «les causes de l'obesitat i la diabetis», i no va dubtar quan li van proposar participar en el projecte Amgen TransferCiència: «És una bona oportunitat per divulgar i comunicar la ciència, penso que és important que hi hagi bons ponts de comunicació entre el que es fa a laboratoris i la gent perquè després és més fàcil perquè es prenen determinades decisions que afecten a tothom».